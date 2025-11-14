- Büyüme
İşlemler:
24
Kârla kapanan işlemler:
18 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (25.00%)
En iyi işlem:
5.19 USD
En kötü işlem:
-5.14 USD
Brüt kâr:
34.80 USD (4 679 pips)
Brüt zarar:
-11.69 USD (1 886 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (11.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.61 USD (9)
Sharpe oranı:
0.43
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.87%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.50
Alış işlemleri:
8 (33.33%)
Satış işlemleri:
16 (66.67%)
Kâr faktörü:
2.98
Beklenen getiri:
0.96 USD
Ortalama kâr:
1.93 USD
Ortalama zarar:
-1.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-3.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.14 USD (1)
Aylık büyüme:
4.70%
Algo alım-satım:
45%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.01 USD
Maksimum:
5.14 USD (1.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
2.89% (10.49 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|6
|EURJPY
|5
|GBPJPY
|5
|AUDUSD
|3
|EURGBP
|3
|ETHUSD
|1
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDNZD
|1
|EURJPY
|6
|GBPJPY
|4
|AUDUSD
|3
|EURGBP
|6
|ETHUSD
|0
|EURUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDNZD
|264
|EURJPY
|912
|GBPJPY
|600
|AUDUSD
|337
|EURGBP
|492
|ETHUSD
|-7
|EURUSD
|195
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.19 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +11.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.96 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Life is a journey of discovering who I am and who I’m meant to be.
Every moment teaches me, shapes me, and makes me stronger.
I don’t chase perfection, I seek meaning and peace.
My future begins with knowing myself deeply. 🌸
İnceleme yok
