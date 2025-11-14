- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
27
Profit Trade:
20 (74.07%)
Loss Trade:
7 (25.93%)
Best Trade:
5.19 USD
Worst Trade:
-5.14 USD
Profitto lordo:
37.16 USD (5 042 pips)
Perdita lorda:
-12.73 USD (2 045 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (11.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.61 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.87%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.75
Long Trade:
8 (29.63%)
Short Trade:
19 (70.37%)
Fattore di profitto:
2.92
Profitto previsto:
0.90 USD
Profitto medio:
1.86 USD
Perdita media:
-1.82 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-3.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.14 USD (1)
Crescita mensile:
5.08%
Algo trading:
40%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.01 USD
Massimale:
5.14 USD (1.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.10% (3.96 USD)
Per equità:
2.89% (10.49 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY
|8
|AUDNZD
|6
|GBPJPY
|5
|AUDUSD
|3
|EURGBP
|3
|ETHUSD
|1
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY
|7
|AUDNZD
|1
|GBPJPY
|4
|AUDUSD
|3
|EURGBP
|6
|ETHUSD
|0
|EURUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY
|1.1K
|AUDNZD
|264
|GBPJPY
|600
|AUDUSD
|337
|EURGBP
|492
|ETHUSD
|-7
|EURUSD
|195
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.19 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +11.61 USD
Massima perdita consecutiva: -3.96 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Life is a journey of discovering who I am and who I’m meant to be.
Every moment teaches me, shapes me, and makes me stronger.
I don’t chase perfection, I seek meaning and peace.
My future begins with knowing myself deeply. 🌸
Non ci sono recensioni
