- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
33
Kârla kapanan işlemler:
29 (87.87%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (12.12%)
En iyi işlem:
10.32 EUR
En kötü işlem:
-6.44 EUR
Brüt kâr:
51.75 EUR (6 374 pips)
Brüt zarar:
-10.14 EUR (1 290 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (15.93 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
19.69 EUR (4)
Sharpe oranı:
0.52
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
6.46
Alış işlemleri:
11 (33.33%)
Satış işlemleri:
22 (66.67%)
Kâr faktörü:
5.10
Beklenen getiri:
1.26 EUR
Ortalama kâr:
1.78 EUR
Ortalama zarar:
-2.54 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-6.44 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-6.44 EUR (1)
Aylık büyüme:
20.81%
Algo alım-satım:
18%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.48 EUR
Maksimum:
6.44 EUR (2.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|GBPCAD
|8
|EURJPY
|6
|EURGBP
|5
|AUDCAD
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|32
|GBPCAD
|8
|EURJPY
|1
|EURGBP
|5
|AUDCAD
|1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3.2K
|GBPCAD
|1.2K
|EURJPY
|159
|EURGBP
|411
|AUDCAD
|125
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.32 EUR
En kötü işlem: -6 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +15.93 EUR
Maksimum ardışık zarar: -6.44 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EightcapLtd-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 16
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 3
ICMarketsEU-Live28
|0.00 × 1
OxSecurities-Live-2
|0.00 × 6
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
Exness-Real28
|0.00 × 1
Exness-Real17
|0.00 × 1
PlexyTrade-Live
|0.00 × 2
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 6
Tradeview-Live
|0.04 × 57
ICMarketsSC-Live23
|0.07 × 27
ICMarketsSC-Live22
|0.08 × 62
ICMarketsSC-Live16
|0.20 × 10
TradeMaxGlobal-Live9
|0.20 × 5
VantageInternational-Live 22
|0.22 × 46
IronFX-Real10
|0.33 × 3
GoMarkets-Real 10
|0.37 × 62
VantageInternational-Live 11
|0.47 × 17
CapitalPointTrading-Live29
|0.50 × 4
FPMarketsLLC-Live4
|0.50 × 10
FXOpenEU-ECN Live Server
|0.50 × 2
BlueberryMarkets-Live2
|0.50 × 6
ECMarkets-Live02
|0.55 × 11
İnceleme yok