Vedran Brkic

FondoInvestimenti Oro

Vedran Brkic
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
0%
EightcapLtd-Real-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
33
Kârla kapanan işlemler:
29 (87.87%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (12.12%)
En iyi işlem:
10.32 EUR
En kötü işlem:
-6.44 EUR
Brüt kâr:
51.75 EUR (6 374 pips)
Brüt zarar:
-10.14 EUR (1 290 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (15.93 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
19.69 EUR (4)
Sharpe oranı:
0.52
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
6.46
Alış işlemleri:
11 (33.33%)
Satış işlemleri:
22 (66.67%)
Kâr faktörü:
5.10
Beklenen getiri:
1.26 EUR
Ortalama kâr:
1.78 EUR
Ortalama zarar:
-2.54 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-6.44 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-6.44 EUR (1)
Aylık büyüme:
20.81%
Algo alım-satım:
18%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.48 EUR
Maksimum:
6.44 EUR (2.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 13
GBPCAD 8
EURJPY 6
EURGBP 5
AUDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 32
GBPCAD 8
EURJPY 1
EURGBP 5
AUDCAD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 3.2K
GBPCAD 1.2K
EURJPY 159
EURGBP 411
AUDCAD 125
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.32 EUR
En kötü işlem: -6 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +15.93 EUR
Maksimum ardışık zarar: -6.44 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EightcapLtd-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 3
ICMarketsEU-Live28
0.00 × 1
OxSecurities-Live-2
0.00 × 6
Coinexx-Demo
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.00 × 2
FPMarketsSC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Valutrades-Real-HK
0.00 × 6
Tradeview-Live
0.04 × 57
ICMarketsSC-Live23
0.07 × 27
ICMarketsSC-Live22
0.08 × 62
ICMarketsSC-Live16
0.20 × 10
TradeMaxGlobal-Live9
0.20 × 5
VantageInternational-Live 22
0.22 × 46
IronFX-Real10
0.33 × 3
GoMarkets-Real 10
0.37 × 62
VantageInternational-Live 11
0.47 × 17
CapitalPointTrading-Live29
0.50 × 4
FPMarketsLLC-Live4
0.50 × 10
FXOpenEU-ECN Live Server
0.50 × 2
BlueberryMarkets-Live2
0.50 × 6
ECMarkets-Live02
0.55 × 11
2025.11.13 19:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
