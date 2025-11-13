- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
33
Profit Trade:
29 (87.87%)
Loss Trade:
4 (12.12%)
Best Trade:
10.32 EUR
Worst Trade:
-6.44 EUR
Profitto lordo:
51.75 EUR (6 374 pips)
Perdita lorda:
-10.14 EUR (1 290 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (15.93 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
19.69 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.52
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
6.46
Long Trade:
11 (33.33%)
Short Trade:
22 (66.67%)
Fattore di profitto:
5.10
Profitto previsto:
1.26 EUR
Profitto medio:
1.78 EUR
Perdita media:
-2.54 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-6.44 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-6.44 EUR (1)
Crescita mensile:
20.81%
Algo trading:
18%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.48 EUR
Massimale:
6.44 EUR (2.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|GBPCAD
|8
|EURJPY
|6
|EURGBP
|5
|AUDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|32
|GBPCAD
|8
|EURJPY
|1
|EURGBP
|5
|AUDCAD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.2K
|GBPCAD
|1.2K
|EURJPY
|159
|EURGBP
|411
|AUDCAD
|125
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.32 EUR
Worst Trade: -6 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +15.93 EUR
Massima perdita consecutiva: -6.44 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EightcapLtd-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-Live28
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live-2
|0.00 × 6
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 2
|
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 6
|
Tradeview-Live
|0.04 × 57
|
ICMarketsSC-Live23
|0.07 × 27
|
ICMarketsSC-Live22
|0.08 × 62
|
ICMarketsSC-Live16
|0.20 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live9
|0.20 × 5
|
VantageInternational-Live 22
|0.22 × 46
|
IronFX-Real10
|0.33 × 3
|
GoMarkets-Real 10
|0.37 × 62
|
VantageInternational-Live 11
|0.47 × 17
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.50 × 4
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.50 × 10
|
FXOpenEU-ECN Live Server
|0.50 × 2
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.50 × 6
|
ECMarkets-Live02
|0.55 × 11
