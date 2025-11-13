- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
75
Kârla kapanan işlemler:
57 (76.00%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (24.00%)
En iyi işlem:
16.50 USD
En kötü işlem:
-7.64 USD
Brüt kâr:
126.35 USD (12 726 pips)
Brüt zarar:
-84.75 USD (8 280 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (21.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21.20 USD (13)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
49
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
2.52
Alış işlemleri:
39 (52.00%)
Satış işlemleri:
36 (48.00%)
Kâr faktörü:
1.49
Beklenen getiri:
0.55 USD
Ortalama kâr:
2.22 USD
Ortalama zarar:
-4.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-6.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.64 USD (1)
Aylık büyüme:
8.45%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.65 USD
Maksimum:
16.48 USD (3.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.13% (16.46 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|75
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|42
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +16.50 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +21.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.54 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.73 × 4782
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.31 × 1438
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.29 × 743
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
FxPro-MT5 Live02
|9.33 × 39
İnceleme yok