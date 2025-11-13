- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
75
Profit Trade:
57 (76.00%)
Loss Trade:
18 (24.00%)
Best Trade:
16.50 USD
Worst Trade:
-7.64 USD
Profitto lordo:
126.35 USD (12 726 pips)
Perdita lorda:
-84.75 USD (8 280 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (21.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.20 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
2.52
Long Trade:
39 (52.00%)
Short Trade:
36 (48.00%)
Fattore di profitto:
1.49
Profitto previsto:
0.55 USD
Profitto medio:
2.22 USD
Perdita media:
-4.71 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-6.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.64 USD (1)
Crescita mensile:
8.45%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.65 USD
Massimale:
16.48 USD (3.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.13% (16.46 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|75
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|42
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.50 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +21.20 USD
Massima perdita consecutiva: -6.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.73 × 4782
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.31 × 1438
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.29 × 743
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
FxPro-MT5 Live02
|9.33 × 39
47 più
