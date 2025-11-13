SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Autorithm AI Ea gamma mode
Zaha Feiz

Autorithm AI Ea gamma mode

Zaha Feiz
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 8%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
75
Bénéfice trades:
57 (76.00%)
Perte trades:
18 (24.00%)
Meilleure transaction:
16.50 USD
Pire transaction:
-7.64 USD
Bénéfice brut:
126.35 USD (12 726 pips)
Perte brute:
-84.75 USD (8 280 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (21.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
21.20 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
49
Temps de détention moyen:
9 minutes
Facteur de récupération:
2.52
Longs trades:
39 (52.00%)
Courts trades:
36 (48.00%)
Facteur de profit:
1.49
Rendement attendu:
0.55 USD
Bénéfice moyen:
2.22 USD
Perte moyenne:
-4.71 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-6.54 USD)
Perte consécutive maximale:
-7.64 USD (1)
Croissance mensuelle:
8.45%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6.65 USD
Maximal:
16.48 USD (3.13%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.13% (16.46 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 75
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 42
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 4.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +16.50 USD
Pire transaction: -8 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +21.20 USD
Perte consécutive maximale: -6.54 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
FusionMarkets-Live
2.73 × 4782
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
7.31 × 1438
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
8.29 × 743
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
FxPro-MT5 Live02
9.33 × 39
47 plus...
Aucun avis
2025.11.13 14:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.13 14:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
