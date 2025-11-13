- Büyüme
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
11 (64.70%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (35.29%)
En iyi işlem:
33.00 BRL
En kötü işlem:
-101.00 BRL
Brüt kâr:
180.00 BRL (900 pips)
Brüt zarar:
-197.00 BRL (985 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (89.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
89.00 BRL (4)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
65.15%
En son işlem:
43 dakika önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
-0.09
Alış işlemleri:
8 (47.06%)
Satış işlemleri:
9 (52.94%)
Kâr faktörü:
0.91
Beklenen getiri:
-1.00 BRL
Ortalama kâr:
16.36 BRL
Ortalama zarar:
-32.83 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-134.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-134.00 BRL (2)
Aylık büyüme:
-15.01%
Algo alım-satım:
58%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
106.00 BRL
Maksimum:
181.00 BRL (55.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.61% (181.00 BRL)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 BRL)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|WINZ25
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|WINZ25
|-7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|WINZ25
|-85
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GenialInvestimentos-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
VALIDANDO UM NOVO ROBÔ PARA O MINI INDICE NA CORRETORA GENIAL
=============================================================
Brothers EA
İnceleme yok