- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
11 (64.70%)
Loss Trade:
6 (35.29%)
Best Trade:
33.00 BRL
Worst Trade:
-101.00 BRL
Profitto lordo:
180.00 BRL (900 pips)
Perdita lorda:
-197.00 BRL (985 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (89.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
89.00 BRL (4)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
65.15%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
-0.09
Long Trade:
8 (47.06%)
Short Trade:
9 (52.94%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-1.00 BRL
Profitto medio:
16.36 BRL
Perdita media:
-32.83 BRL
Massime perdite consecutive:
2 (-134.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-134.00 BRL (2)
Crescita mensile:
-15.01%
Algo trading:
58%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
106.00 BRL
Massimale:
181.00 BRL (55.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.61% (181.00 BRL)
Per equità:
0.00% (0.00 BRL)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WINZ25
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WINZ25
|-7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WINZ25
|-85
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +33.00 BRL
Worst Trade: -101 BRL
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +89.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -134.00 BRL
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GenialInvestimentos-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Brothers EA
