Icaro Rosseto Escobar Franco De Castro

GENIAL EA BROTHERS

Icaro Rosseto Escobar Franco De Castro
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -15%
GenialInvestimentos-PRD
1:1
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
17
Bénéfice trades:
11 (64.70%)
Perte trades:
6 (35.29%)
Meilleure transaction:
33.00 BRL
Pire transaction:
-101.00 BRL
Bénéfice brut:
180.00 BRL (900 pips)
Perte brute:
-197.00 BRL (985 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (89.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
89.00 BRL (4)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
65.15%
Dernier trade:
34 il y a des minutes
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
9 minutes
Facteur de récupération:
-0.09
Longs trades:
8 (47.06%)
Courts trades:
9 (52.94%)
Facteur de profit:
0.91
Rendement attendu:
-1.00 BRL
Bénéfice moyen:
16.36 BRL
Perte moyenne:
-32.83 BRL
Pertes consécutives maximales:
2 (-134.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-134.00 BRL (2)
Croissance mensuelle:
-15.01%
Algo trading:
58%
Prélèvement par solde:
Absolu:
106.00 BRL
Maximal:
181.00 BRL (55.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
52.61% (181.00 BRL)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WINZ25 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WINZ25 -7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WINZ25 -85
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +33.00 BRL
Pire transaction: -101 BRL
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +89.00 BRL
Perte consécutive maximale: -134.00 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GenialInvestimentos-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

VALIDANDO UM NOVO ROBÔ PARA O MINI INDICE NA CORRETORA GENIAL

=============================================================


Brothers EA 

Aucun avis
2025.11.13 13:31
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 12:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.13 12:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
