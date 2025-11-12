SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Zenith EA FX DQS
Maxim Kurochkin

Zenith EA FX DQS

Maxim Kurochkin
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 699 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 177%
Weltrade-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
28
Kârla kapanan işlemler:
23 (82.14%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (17.86%)
En iyi işlem:
248.00 USD
En kötü işlem:
-530.81 USD
Brüt kâr:
2 662.90 USD (71 076 pips)
Brüt zarar:
-543.07 USD (31 573 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (1 675.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 675.25 USD (11)
Sharpe oranı:
0.56
Alım-satım etkinliği:
3.44%
Maks. mevduat yükü:
32.06%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
3.99
Alış işlemleri:
20 (71.43%)
Satış işlemleri:
8 (28.57%)
Kâr faktörü:
4.90
Beklenen getiri:
75.71 USD
Ortalama kâr:
115.78 USD
Ortalama zarar:
-108.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-530.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-530.81 USD (1)
Aylık büyüme:
52.13%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
530.81 USD (18.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.46% (530.81 USD)
Varlığa göre:
17.60% (505.99 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 28
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 40K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +248.00 USD
En kötü işlem: -531 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 675.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -530.81 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
374 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.08 12:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 03:20
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 00:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 15:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 08:13
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.14 08:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 15:21
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.12 15:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 15:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
