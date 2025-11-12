- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
28
Kârla kapanan işlemler:
23 (82.14%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (17.86%)
En iyi işlem:
248.00 USD
En kötü işlem:
-530.81 USD
Brüt kâr:
2 662.90 USD (71 076 pips)
Brüt zarar:
-543.07 USD (31 573 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (1 675.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 675.25 USD (11)
Sharpe oranı:
0.56
Alım-satım etkinliği:
3.44%
Maks. mevduat yükü:
32.06%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
3.99
Alış işlemleri:
20 (71.43%)
Satış işlemleri:
8 (28.57%)
Kâr faktörü:
4.90
Beklenen getiri:
75.71 USD
Ortalama kâr:
115.78 USD
Ortalama zarar:
-108.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-530.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-530.81 USD (1)
Aylık büyüme:
52.13%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
530.81 USD (18.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.46% (530.81 USD)
Varlığa göre:
17.60% (505.99 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|40K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 699 USD
177%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
6
100%
28
82%
3%
4.90
75.71
USD
USD
18%
1:200