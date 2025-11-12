- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
27
Profit Trade:
22 (81.48%)
Loss Trade:
5 (18.52%)
Best Trade:
248.00 USD
Worst Trade:
-530.81 USD
Profitto lordo:
2 491.33 USD (66 174 pips)
Perdita lorda:
-543.07 USD (31 573 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (1 675.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 675.25 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.54
Attività di trading:
3.44%
Massimo carico di deposito:
32.06%
Ultimo trade:
45 minuti fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
3.67
Long Trade:
19 (70.37%)
Short Trade:
8 (29.63%)
Fattore di profitto:
4.59
Profitto previsto:
72.16 USD
Profitto medio:
113.24 USD
Perdita media:
-108.61 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-530.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-530.81 USD (1)
Crescita mensile:
44.27%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
530.81 USD (18.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.46% (530.81 USD)
Per equità:
17.60% (505.99 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.9K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|35K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +248.00 USD
Worst Trade: -531 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 675.25 USD
Massima perdita consecutiva: -530.81 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
