SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / CopyAcoesDividendos
Leandro Silva Rodrigues

CopyAcoesDividendos

Leandro Silva Rodrigues
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 65%
ForexTimeFXTM-Live01
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
90
Kârla kapanan işlemler:
77 (85.55%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (14.44%)
En iyi işlem:
11.41 USD
En kötü işlem:
-10.56 USD
Brüt kâr:
126.23 USD (65 067 pips)
Brüt zarar:
-61.93 USD (12 311 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (41.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
48.15 USD (6)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
98.06%
Maks. mevduat yükü:
1.58%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.04
Alış işlemleri:
80 (88.89%)
Satış işlemleri:
10 (11.11%)
Kâr faktörü:
2.04
Beklenen getiri:
0.71 USD
Ortalama kâr:
1.64 USD
Ortalama zarar:
-4.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-21.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-21.98 USD (3)
Aylık büyüme:
63.32%
Yıllık tahmin:
768.28%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
30.31 USD
Maksimum:
31.47 USD (10.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.96% (31.30 USD)
Varlığa göre:
0.07% (0.12 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 69
NAS100 11
US30 5
US500 4
AU200 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -13
NAS100 13
US30 32
US500 32
AU200 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -503
NAS100 16K
US30 34K
US500 3.5K
AU200 146
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.41 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +41.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexTimeFXTM-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
1.49 × 115
ForexTimeFXTM-Live01
1.83 × 225
Tickmill-Live
5.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
6.75 × 12
ForexTimeFXTM-Live02
9.40 × 5
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.11.12 00:10
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.41% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 00:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
CopyAcoesDividendos
Ayda 30 USD
65%
0
0
USD
163
USD
21
0%
90
85%
98%
2.03
0.71
USD
16%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.