SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / CopyAcoesDividendos
Leandro Silva Rodrigues

CopyAcoesDividendos

Leandro Silva Rodrigues
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 65%
ForexTimeFXTM-Live01
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
90
Profit Trade:
77 (85.55%)
Loss Trade:
13 (14.44%)
Best Trade:
11.41 USD
Worst Trade:
-10.56 USD
Profitto lordo:
126.23 USD (65 067 pips)
Perdita lorda:
-61.93 USD (12 311 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (41.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48.15 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
96.64%
Massimo carico di deposito:
1.58%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.04
Long Trade:
80 (88.89%)
Short Trade:
10 (11.11%)
Fattore di profitto:
2.04
Profitto previsto:
0.71 USD
Profitto medio:
1.64 USD
Perdita media:
-4.76 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-21.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21.98 USD (3)
Crescita mensile:
63.32%
Previsione annuale:
768.28%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
30.31 USD
Massimale:
31.47 USD (10.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.96% (31.30 USD)
Per equità:
0.07% (0.12 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 69
NAS100 11
US30 5
US500 4
AU200 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -13
NAS100 13
US30 32
US500 32
AU200 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -503
NAS100 16K
US30 34K
US500 3.5K
AU200 146
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.41 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +41.80 USD
Massima perdita consecutiva: -21.98 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexTimeFXTM-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
1.49 × 115
ForexTimeFXTM-Live01
1.83 × 225
Tickmill-Live
5.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
6.75 × 12
ForexTimeFXTM-Live02
9.40 × 5
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.12 00:10
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.41% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 00:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
CopyAcoesDividendos
30USD al mese
65%
0
0
USD
163
USD
21
0%
90
85%
97%
2.03
0.71
USD
16%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.