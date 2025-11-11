- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
90
Profit Trade:
77 (85.55%)
Loss Trade:
13 (14.44%)
Best Trade:
11.41 USD
Worst Trade:
-10.56 USD
Profitto lordo:
126.23 USD (65 067 pips)
Perdita lorda:
-61.93 USD (12 311 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (41.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48.15 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
96.64%
Massimo carico di deposito:
1.58%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.04
Long Trade:
80 (88.89%)
Short Trade:
10 (11.11%)
Fattore di profitto:
2.04
Profitto previsto:
0.71 USD
Profitto medio:
1.64 USD
Perdita media:
-4.76 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-21.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21.98 USD (3)
Crescita mensile:
63.32%
Previsione annuale:
768.28%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
30.31 USD
Massimale:
31.47 USD (10.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.96% (31.30 USD)
Per equità:
0.07% (0.12 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|69
|NAS100
|11
|US30
|5
|US500
|4
|AU200
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-13
|NAS100
|13
|US30
|32
|US500
|32
|AU200
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-503
|NAS100
|16K
|US30
|34K
|US500
|3.5K
|AU200
|146
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.41 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +41.80 USD
Massima perdita consecutiva: -21.98 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexTimeFXTM-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.49 × 115
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.83 × 225
|
Tickmill-Live
|5.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.75 × 12
|
ForexTimeFXTM-Live02
|9.40 × 5
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
65%
0
0
USD
USD
163
USD
USD
21
0%
90
85%
97%
2.03
0.71
USD
USD
16%
1:100