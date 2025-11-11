SignauxSections
Leandro Silva Rodrigues

CopyAcoesDividendos

Leandro Silva Rodrigues
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 65%
ForexTimeFXTM-Live01
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
90
Bénéfice trades:
77 (85.55%)
Perte trades:
13 (14.44%)
Meilleure transaction:
11.41 USD
Pire transaction:
-10.56 USD
Bénéfice brut:
126.23 USD (65 067 pips)
Perte brute:
-61.93 USD (12 311 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (41.80 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
48.15 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
98.06%
Charge de dépôt maximale:
1.58%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.04
Longs trades:
80 (88.89%)
Courts trades:
10 (11.11%)
Facteur de profit:
2.04
Rendement attendu:
0.71 USD
Bénéfice moyen:
1.64 USD
Perte moyenne:
-4.76 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-21.98 USD)
Perte consécutive maximale:
-21.98 USD (3)
Croissance mensuelle:
63.32%
Prévision annuelle:
768.28%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
30.31 USD
Maximal:
31.47 USD (10.45%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.96% (31.30 USD)
Par fonds propres:
0.07% (0.12 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 69
NAS100 11
US30 5
US500 4
AU200 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -13
NAS100 13
US30 32
US500 32
AU200 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -503
NAS100 16K
US30 34K
US500 3.5K
AU200 146
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11.41 USD
Pire transaction: -11 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +41.80 USD
Perte consécutive maximale: -21.98 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexTimeFXTM-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
1.49 × 115
ForexTimeFXTM-Live01
1.83 × 225
Tickmill-Live
5.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
6.75 × 12
ForexTimeFXTM-Live02
9.40 × 5
Aucun avis
2025.11.12 00:10
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.41% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 00:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
