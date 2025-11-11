- Büyüme
İşlemler:
843
Kârla kapanan işlemler:
700 (83.03%)
Zararla kapanan işlemler:
143 (16.96%)
En iyi işlem:
7 268.73 USD
En kötü işlem:
-7 712.69 USD
Brüt kâr:
297 804.78 USD (381 273 pips)
Brüt zarar:
-154 013.05 USD (173 118 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
92 (452.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24 972.45 USD (40)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
12.05%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
95
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.97
Alış işlemleri:
495 (58.72%)
Satış işlemleri:
348 (41.28%)
Kâr faktörü:
1.93
Beklenen getiri:
170.57 USD
Ortalama kâr:
425.44 USD
Ortalama zarar:
-1 077.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-1 012.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-28 826.91 USD (5)
Aylık büyüme:
18.34%
Yıllık tahmin:
222.56%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.30 USD
Maksimum:
28 919.28 USD (15.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.60% (28 914.14 USD)
Varlığa göre:
2.29% (5 586.98 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|295
|EURJPY
|69
|AUDCAD
|55
|GBPNZD
|44
|AUDUSD
|33
|NZDCAD
|31
|GBPAUD
|30
|GBPCAD
|25
|USDCHF
|25
|EURAUD
|21
|NZDJPY
|20
|EURUSD
|20
|CADCHF
|18
|AUDNZD
|16
|USDSGD
|15
|EURGBP
|15
|GBPUSD
|12
|CHFJPY
|10
|NZDUSD
|10
|GBPJPY
|10
|AUDJPY
|9
|USDJPY
|9
|NZDCHF
|9
|GBPCHF
|9
|EURNZD
|8
|CADJPY
|8
|AUDCHF
|7
|USDCAD
|5
|EURCAD
|3
|EURCHF
|2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|148K
|EURJPY
|131
|AUDCAD
|-2.6K
|GBPNZD
|78
|AUDUSD
|-1.9K
|NZDCAD
|57
|GBPAUD
|847
|GBPCAD
|108
|USDCHF
|122
|EURAUD
|-3.3K
|NZDJPY
|158
|EURUSD
|847
|CADCHF
|1.3K
|AUDNZD
|-993
|USDSGD
|37
|EURGBP
|48
|GBPUSD
|-362
|CHFJPY
|150
|NZDUSD
|461
|GBPJPY
|180
|AUDJPY
|9
|USDJPY
|236
|NZDCHF
|12
|GBPCHF
|14
|EURNZD
|380
|CADJPY
|154
|AUDCHF
|241
|USDCAD
|115
|EURCAD
|-692
|EURCHF
|13
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|169K
|EURJPY
|6.5K
|AUDCAD
|2.7K
|GBPNZD
|5.6K
|AUDUSD
|1.6K
|NZDCAD
|1.9K
|GBPAUD
|4.5K
|GBPCAD
|3K
|USDCHF
|1.8K
|EURAUD
|4K
|NZDJPY
|2.4K
|EURUSD
|2.8K
|CADCHF
|1.6K
|AUDNZD
|-20K
|USDSGD
|1.1K
|EURGBP
|1.2K
|GBPUSD
|1.2K
|CHFJPY
|3.4K
|NZDUSD
|952
|GBPJPY
|2.3K
|AUDJPY
|1.1K
|USDJPY
|2.9K
|NZDCHF
|664
|GBPCHF
|715
|EURNZD
|2.1K
|CADJPY
|1.8K
|AUDCHF
|734
|USDCAD
|748
|EURCAD
|-183
|EURCHF
|196
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7 268.73 USD
En kötü işlem: -7 713 USD
Maksimum ardışık kazanç: 40
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +452.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 012.23 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
Darwinex-Live
|0.32 × 5409
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
|1.07 × 462
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
Pepperstone-MT5-Live01
|1.26 × 156
VantageFXInternational-Live
|2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 8
TickmillUK-Live
|2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
Alpari-Real01
|3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
|3.50 × 6
XMGlobal-MT5 2
|3.61 × 49
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
144%
0
0
USD
USD
244K
USD
USD
15
98%
843
83%
100%
1.93
170.57
USD
USD
16%
1:200