Philippe Andreas Bachmann

Darwin77

Philippe Andreas Bachmann
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 144%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
843
Kârla kapanan işlemler:
700 (83.03%)
Zararla kapanan işlemler:
143 (16.96%)
En iyi işlem:
7 268.73 USD
En kötü işlem:
-7 712.69 USD
Brüt kâr:
297 804.78 USD (381 273 pips)
Brüt zarar:
-154 013.05 USD (173 118 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
92 (452.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24 972.45 USD (40)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
12.05%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
95
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.97
Alış işlemleri:
495 (58.72%)
Satış işlemleri:
348 (41.28%)
Kâr faktörü:
1.93
Beklenen getiri:
170.57 USD
Ortalama kâr:
425.44 USD
Ortalama zarar:
-1 077.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-1 012.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-28 826.91 USD (5)
Aylık büyüme:
18.34%
Yıllık tahmin:
222.56%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.30 USD
Maksimum:
28 919.28 USD (15.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.60% (28 914.14 USD)
Varlığa göre:
2.29% (5 586.98 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 295
EURJPY 69
AUDCAD 55
GBPNZD 44
AUDUSD 33
NZDCAD 31
GBPAUD 30
GBPCAD 25
USDCHF 25
EURAUD 21
NZDJPY 20
EURUSD 20
CADCHF 18
AUDNZD 16
USDSGD 15
EURGBP 15
GBPUSD 12
CHFJPY 10
NZDUSD 10
GBPJPY 10
AUDJPY 9
USDJPY 9
NZDCHF 9
GBPCHF 9
EURNZD 8
CADJPY 8
AUDCHF 7
USDCAD 5
EURCAD 3
EURCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 148K
EURJPY 131
AUDCAD -2.6K
GBPNZD 78
AUDUSD -1.9K
NZDCAD 57
GBPAUD 847
GBPCAD 108
USDCHF 122
EURAUD -3.3K
NZDJPY 158
EURUSD 847
CADCHF 1.3K
AUDNZD -993
USDSGD 37
EURGBP 48
GBPUSD -362
CHFJPY 150
NZDUSD 461
GBPJPY 180
AUDJPY 9
USDJPY 236
NZDCHF 12
GBPCHF 14
EURNZD 380
CADJPY 154
AUDCHF 241
USDCAD 115
EURCAD -692
EURCHF 13
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 169K
EURJPY 6.5K
AUDCAD 2.7K
GBPNZD 5.6K
AUDUSD 1.6K
NZDCAD 1.9K
GBPAUD 4.5K
GBPCAD 3K
USDCHF 1.8K
EURAUD 4K
NZDJPY 2.4K
EURUSD 2.8K
CADCHF 1.6K
AUDNZD -20K
USDSGD 1.1K
EURGBP 1.2K
GBPUSD 1.2K
CHFJPY 3.4K
NZDUSD 952
GBPJPY 2.3K
AUDJPY 1.1K
USDJPY 2.9K
NZDCHF 664
GBPCHF 715
EURNZD 2.1K
CADJPY 1.8K
AUDCHF 734
USDCAD 748
EURCAD -183
EURCHF 196
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7 268.73 USD
En kötü işlem: -7 713 USD
Maksimum ardışık kazanç: 40
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +452.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 012.23 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.32 × 5409
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Pepperstone-MT5-Live01
1.26 × 156
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
XMGlobal-MT5 2
3.61 × 49
18 daha fazla...
İnceleme yok
