Philippe Andreas Bachmann

Darwin77

Philippe Andreas Bachmann
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 144%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
843
Profit Trade:
700 (83.03%)
Loss Trade:
143 (16.96%)
Best Trade:
7 268.73 USD
Worst Trade:
-7 712.69 USD
Profitto lordo:
297 804.78 USD (381 273 pips)
Perdita lorda:
-154 013.05 USD (173 118 pips)
Vincite massime consecutive:
92 (452.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24 972.45 USD (40)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
12.05%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
95
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.97
Long Trade:
495 (58.72%)
Short Trade:
348 (41.28%)
Fattore di profitto:
1.93
Profitto previsto:
170.57 USD
Profitto medio:
425.44 USD
Perdita media:
-1 077.01 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-1 012.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28 826.91 USD (5)
Crescita mensile:
18.34%
Previsione annuale:
222.56%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.30 USD
Massimale:
28 919.28 USD (15.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.60% (28 914.14 USD)
Per equità:
2.29% (5 586.98 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 295
EURJPY 69
AUDCAD 55
GBPNZD 44
AUDUSD 33
NZDCAD 31
GBPAUD 30
GBPCAD 25
USDCHF 25
EURAUD 21
NZDJPY 20
EURUSD 20
CADCHF 18
AUDNZD 16
USDSGD 15
EURGBP 15
GBPUSD 12
CHFJPY 10
NZDUSD 10
GBPJPY 10
AUDJPY 9
USDJPY 9
NZDCHF 9
GBPCHF 9
EURNZD 8
CADJPY 8
AUDCHF 7
USDCAD 5
EURCAD 3
EURCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 148K
EURJPY 131
AUDCAD -2.6K
GBPNZD 78
AUDUSD -1.9K
NZDCAD 57
GBPAUD 847
GBPCAD 108
USDCHF 122
EURAUD -3.3K
NZDJPY 158
EURUSD 847
CADCHF 1.3K
AUDNZD -993
USDSGD 37
EURGBP 48
GBPUSD -362
CHFJPY 150
NZDUSD 461
GBPJPY 180
AUDJPY 9
USDJPY 236
NZDCHF 12
GBPCHF 14
EURNZD 380
CADJPY 154
AUDCHF 241
USDCAD 115
EURCAD -692
EURCHF 13
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 169K
EURJPY 6.5K
AUDCAD 2.7K
GBPNZD 5.6K
AUDUSD 1.6K
NZDCAD 1.9K
GBPAUD 4.5K
GBPCAD 3K
USDCHF 1.8K
EURAUD 4K
NZDJPY 2.4K
EURUSD 2.8K
CADCHF 1.6K
AUDNZD -20K
USDSGD 1.1K
EURGBP 1.2K
GBPUSD 1.2K
CHFJPY 3.4K
NZDUSD 952
GBPJPY 2.3K
AUDJPY 1.1K
USDJPY 2.9K
NZDCHF 664
GBPCHF 715
EURNZD 2.1K
CADJPY 1.8K
AUDCHF 734
USDCAD 748
EURCAD -183
EURCHF 196
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7 268.73 USD
Worst Trade: -7 713 USD
Vincite massime consecutive: 40
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +452.61 USD
Massima perdita consecutiva: -1 012.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.32 × 5409
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Pepperstone-MT5-Live01
1.26 × 156
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
XMGlobal-MT5 2
3.61 × 49
18 più
