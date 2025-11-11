- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
843
Bénéfice trades:
700 (83.03%)
Perte trades:
143 (16.96%)
Meilleure transaction:
7 268.73 USD
Pire transaction:
-7 712.69 USD
Bénéfice brut:
297 804.78 USD (381 273 pips)
Perte brute:
-154 013.05 USD (173 118 pips)
Gains consécutifs maximales:
92 (452.61 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
24 972.45 USD (40)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
12.05%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
95
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
4.97
Longs trades:
495 (58.72%)
Courts trades:
348 (41.28%)
Facteur de profit:
1.93
Rendement attendu:
170.57 USD
Bénéfice moyen:
425.44 USD
Perte moyenne:
-1 077.01 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-1 012.23 USD)
Perte consécutive maximale:
-28 826.91 USD (5)
Croissance mensuelle:
18.34%
Prévision annuelle:
222.56%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.30 USD
Maximal:
28 919.28 USD (15.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.60% (28 914.14 USD)
Par fonds propres:
2.29% (5 586.98 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|295
|EURJPY
|69
|AUDCAD
|55
|GBPNZD
|44
|AUDUSD
|33
|NZDCAD
|31
|GBPAUD
|30
|GBPCAD
|25
|USDCHF
|25
|EURAUD
|21
|NZDJPY
|20
|EURUSD
|20
|CADCHF
|18
|AUDNZD
|16
|USDSGD
|15
|EURGBP
|15
|GBPUSD
|12
|CHFJPY
|10
|NZDUSD
|10
|GBPJPY
|10
|AUDJPY
|9
|USDJPY
|9
|NZDCHF
|9
|GBPCHF
|9
|EURNZD
|8
|CADJPY
|8
|AUDCHF
|7
|USDCAD
|5
|EURCAD
|3
|EURCHF
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|148K
|EURJPY
|131
|AUDCAD
|-2.6K
|GBPNZD
|78
|AUDUSD
|-1.9K
|NZDCAD
|57
|GBPAUD
|847
|GBPCAD
|108
|USDCHF
|122
|EURAUD
|-3.3K
|NZDJPY
|158
|EURUSD
|847
|CADCHF
|1.3K
|AUDNZD
|-993
|USDSGD
|37
|EURGBP
|48
|GBPUSD
|-362
|CHFJPY
|150
|NZDUSD
|461
|GBPJPY
|180
|AUDJPY
|9
|USDJPY
|236
|NZDCHF
|12
|GBPCHF
|14
|EURNZD
|380
|CADJPY
|154
|AUDCHF
|241
|USDCAD
|115
|EURCAD
|-692
|EURCHF
|13
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|169K
|EURJPY
|6.5K
|AUDCAD
|2.7K
|GBPNZD
|5.6K
|AUDUSD
|1.6K
|NZDCAD
|1.9K
|GBPAUD
|4.5K
|GBPCAD
|3K
|USDCHF
|1.8K
|EURAUD
|4K
|NZDJPY
|2.4K
|EURUSD
|2.8K
|CADCHF
|1.6K
|AUDNZD
|-20K
|USDSGD
|1.1K
|EURGBP
|1.2K
|GBPUSD
|1.2K
|CHFJPY
|3.4K
|NZDUSD
|952
|GBPJPY
|2.3K
|AUDJPY
|1.1K
|USDJPY
|2.9K
|NZDCHF
|664
|GBPCHF
|715
|EURNZD
|2.1K
|CADJPY
|1.8K
|AUDCHF
|734
|USDCAD
|748
|EURCAD
|-183
|EURCHF
|196
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +7 268.73 USD
Pire transaction: -7 713 USD
Gains consécutifs maximales: 40
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +452.61 USD
Perte consécutive maximale: -1 012.23 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Darwinex-Live
|0.32 × 5409
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.07 × 462
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.26 × 156
|
VantageFXInternational-Live
|2.48 × 46
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 8
|
TickmillUK-Live
|2.67 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.22 × 9
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.50 × 6
|
XMGlobal-MT5 2
|3.61 × 49
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
999 USD par mois
144%
0
0
USD
USD
244K
USD
USD
15
98%
843
83%
100%
1.93
170.57
USD
USD
16%
1:200