Philippe Andreas Bachmann

Darwin77

Philippe Andreas Bachmann
0 avis
Fiabilité
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 144%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
843
Bénéfice trades:
700 (83.03%)
Perte trades:
143 (16.96%)
Meilleure transaction:
7 268.73 USD
Pire transaction:
-7 712.69 USD
Bénéfice brut:
297 804.78 USD (381 273 pips)
Perte brute:
-154 013.05 USD (173 118 pips)
Gains consécutifs maximales:
92 (452.61 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
24 972.45 USD (40)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
12.05%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
95
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
4.97
Longs trades:
495 (58.72%)
Courts trades:
348 (41.28%)
Facteur de profit:
1.93
Rendement attendu:
170.57 USD
Bénéfice moyen:
425.44 USD
Perte moyenne:
-1 077.01 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-1 012.23 USD)
Perte consécutive maximale:
-28 826.91 USD (5)
Croissance mensuelle:
18.34%
Prévision annuelle:
222.56%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.30 USD
Maximal:
28 919.28 USD (15.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.60% (28 914.14 USD)
Par fonds propres:
2.29% (5 586.98 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 295
EURJPY 69
AUDCAD 55
GBPNZD 44
AUDUSD 33
NZDCAD 31
GBPAUD 30
GBPCAD 25
USDCHF 25
EURAUD 21
NZDJPY 20
EURUSD 20
CADCHF 18
AUDNZD 16
USDSGD 15
EURGBP 15
GBPUSD 12
CHFJPY 10
NZDUSD 10
GBPJPY 10
AUDJPY 9
USDJPY 9
NZDCHF 9
GBPCHF 9
EURNZD 8
CADJPY 8
AUDCHF 7
USDCAD 5
EURCAD 3
EURCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 148K
EURJPY 131
AUDCAD -2.6K
GBPNZD 78
AUDUSD -1.9K
NZDCAD 57
GBPAUD 847
GBPCAD 108
USDCHF 122
EURAUD -3.3K
NZDJPY 158
EURUSD 847
CADCHF 1.3K
AUDNZD -993
USDSGD 37
EURGBP 48
GBPUSD -362
CHFJPY 150
NZDUSD 461
GBPJPY 180
AUDJPY 9
USDJPY 236
NZDCHF 12
GBPCHF 14
EURNZD 380
CADJPY 154
AUDCHF 241
USDCAD 115
EURCAD -692
EURCHF 13
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 169K
EURJPY 6.5K
AUDCAD 2.7K
GBPNZD 5.6K
AUDUSD 1.6K
NZDCAD 1.9K
GBPAUD 4.5K
GBPCAD 3K
USDCHF 1.8K
EURAUD 4K
NZDJPY 2.4K
EURUSD 2.8K
CADCHF 1.6K
AUDNZD -20K
USDSGD 1.1K
EURGBP 1.2K
GBPUSD 1.2K
CHFJPY 3.4K
NZDUSD 952
GBPJPY 2.3K
AUDJPY 1.1K
USDJPY 2.9K
NZDCHF 664
GBPCHF 715
EURNZD 2.1K
CADJPY 1.8K
AUDCHF 734
USDCAD 748
EURCAD -183
EURCHF 196
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7 268.73 USD
Pire transaction: -7 713 USD
Gains consécutifs maximales: 40
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +452.61 USD
Perte consécutive maximale: -1 012.23 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.32 × 5409
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Pepperstone-MT5-Live01
1.26 × 156
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
XMGlobal-MT5 2
3.61 × 49
Aucun avis
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.