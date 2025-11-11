- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
16 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
145.04 EUR
En kötü işlem:
0.00 EUR
Brüt kâr:
548.36 EUR (29 924 pips)
Brüt zarar:
-4.09 EUR
Maksimum ardışık kazanç:
16 (548.36 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
548.36 EUR (16)
Sharpe oranı:
0.80
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
1236.98
Alış işlemleri:
11 (68.75%)
Satış işlemleri:
5 (31.25%)
Kâr faktörü:
134.07
Beklenen getiri:
34.27 EUR
Ortalama kâr:
34.27 EUR
Ortalama zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 EUR (0)
Aylık büyüme:
5.79%
Algo alım-satım:
81%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.17 EUR
Maksimum:
0.44 EUR (0.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.raw
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.raw
|621
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.raw
|30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +145.04 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +548.36 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMTrading-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Algo 80%
İnceleme yok