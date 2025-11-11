SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Mathbot V L
Vitalie Schimbator

Mathbot V L

Vitalie Schimbator
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
0%
FPMTrading-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
16 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
145.04 EUR
En kötü işlem:
0.00 EUR
Brüt kâr:
548.36 EUR (29 924 pips)
Brüt zarar:
-4.09 EUR
Maksimum ardışık kazanç:
16 (548.36 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
548.36 EUR (16)
Sharpe oranı:
0.80
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
1236.98
Alış işlemleri:
11 (68.75%)
Satış işlemleri:
5 (31.25%)
Kâr faktörü:
134.07
Beklenen getiri:
34.27 EUR
Ortalama kâr:
34.27 EUR
Ortalama zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 EUR (0)
Aylık büyüme:
5.79%
Algo alım-satım:
81%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.17 EUR
Maksimum:
0.44 EUR (0.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.raw 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.raw 621
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.raw 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +145.04 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +548.36 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMTrading-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Algo 80%
İnceleme yok
2025.11.11 11:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.11 11:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol