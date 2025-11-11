SinyallerBölümler
Umah Ghanten A L Revi Chander

Umah Ghanten

Umah Ghanten A L Revi Chander
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 103%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
376
Kârla kapanan işlemler:
285 (75.79%)
Zararla kapanan işlemler:
91 (24.20%)
En iyi işlem:
190.43 USD
En kötü işlem:
-329.80 USD
Brüt kâr:
5 662.38 USD (152 878 pips)
Brüt zarar:
-3 073.38 USD (54 768 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (893.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
893.63 USD (17)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.15%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
82
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.05
Alış işlemleri:
279 (74.20%)
Satış işlemleri:
97 (25.80%)
Kâr faktörü:
1.84
Beklenen getiri:
6.89 USD
Ortalama kâr:
19.87 USD
Ortalama zarar:
-33.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-70.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-425.52 USD (4)
Aylık büyüme:
41.59%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.39 USD
Maksimum:
512.96 USD (10.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.51% (511.67 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 239
EURUSD 42
USDCAD 29
AUDUSD 20
EURJPY 18
AUDCHF 12
USDCHF 11
GBPUSD 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.1K
EURUSD 131
USDCAD 84
AUDUSD 46
EURJPY 66
AUDCHF 35
USDCHF 82
GBPUSD 62
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 95K
EURUSD 966
USDCAD -569
AUDUSD 352
EURJPY 771
AUDCHF 319
USDCHF 1.7K
GBPUSD -130
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +190.43 USD
En kötü işlem: -330 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +893.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -70.58 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
TickmillEU-Live
0.22 × 9
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
itexsys-Platform
0.33 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.02 × 58
Pepperstone-MT5-Live01
1.03 × 179
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Hankotrade-Live
1.20 × 5
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
Exness-MT5Real2
1.34 × 32
OxSecurities-Live
1.38 × 8
81 daha fazla...
AI-driven multi-pair EA portfolio . Targets 5–8% monthly with a max DD cap of ~12–35%. Trades XAU/USD, GBP/USD & EUR/USD Fully automated, manual risk cuts during extreme news. Min balance: $1000 | Leverage ≥1:500.
İnceleme yok
2025.11.11 04:10
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.11 04:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
