İşlemler:
376
Kârla kapanan işlemler:
285 (75.79%)
Zararla kapanan işlemler:
91 (24.20%)
En iyi işlem:
190.43 USD
En kötü işlem:
-329.80 USD
Brüt kâr:
5 662.38 USD (152 878 pips)
Brüt zarar:
-3 073.38 USD (54 768 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (893.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
893.63 USD (17)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.15%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
82
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.05
Alış işlemleri:
279 (74.20%)
Satış işlemleri:
97 (25.80%)
Kâr faktörü:
1.84
Beklenen getiri:
6.89 USD
Ortalama kâr:
19.87 USD
Ortalama zarar:
-33.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-70.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-425.52 USD (4)
Aylık büyüme:
41.59%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.39 USD
Maksimum:
512.96 USD (10.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.51% (511.67 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|239
|EURUSD
|42
|USDCAD
|29
|AUDUSD
|20
|EURJPY
|18
|AUDCHF
|12
|USDCHF
|11
|GBPUSD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.1K
|EURUSD
|131
|USDCAD
|84
|AUDUSD
|46
|EURJPY
|66
|AUDCHF
|35
|USDCHF
|82
|GBPUSD
|62
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|95K
|EURUSD
|966
|USDCAD
|-569
|AUDUSD
|352
|EURJPY
|771
|AUDCHF
|319
|USDCHF
|1.7K
|GBPUSD
|-130
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +190.43 USD
En kötü işlem: -330 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +893.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -70.58 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
TickmillEU-Live
|0.22 × 9
|
RannForex-Server
|0.29 × 7
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
itexsys-Platform
|0.33 × 3
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|1.02 × 58
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.03 × 179
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
|
Exness-MT5Real2
|1.34 × 32
|
OxSecurities-Live
|1.38 × 8
AI-driven multi-pair EA portfolio . Targets 5–8% monthly with a max DD cap of ~12–35%. Trades XAU/USD, GBP/USD & EUR/USD Fully automated, manual risk cuts during extreme news. Min balance: $1000 | Leverage ≥1:500.
