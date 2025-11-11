SignauxSections
Umah Ghanten A L Revi Chander

Umah Ghanten

Umah Ghanten A L Revi Chander
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 103%
Tickmill-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
376
Bénéfice trades:
285 (75.79%)
Perte trades:
91 (24.20%)
Meilleure transaction:
190.43 USD
Pire transaction:
-329.80 USD
Bénéfice brut:
5 662.38 USD (152 878 pips)
Perte brute:
-3 073.38 USD (54 768 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (893.63 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
893.63 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.15%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
82
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
5.05
Longs trades:
279 (74.20%)
Courts trades:
97 (25.80%)
Facteur de profit:
1.84
Rendement attendu:
6.89 USD
Bénéfice moyen:
19.87 USD
Perte moyenne:
-33.77 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-70.58 USD)
Perte consécutive maximale:
-425.52 USD (4)
Croissance mensuelle:
41.59%
Algo trading:
89%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.39 USD
Maximal:
512.96 USD (10.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.51% (511.67 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 239
EURUSD 42
USDCAD 29
AUDUSD 20
EURJPY 18
AUDCHF 12
USDCHF 11
GBPUSD 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.1K
EURUSD 131
USDCAD 84
AUDUSD 46
EURJPY 66
AUDCHF 35
USDCHF 82
GBPUSD 62
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 95K
EURUSD 966
USDCAD -569
AUDUSD 352
EURJPY 771
AUDCHF 319
USDCHF 1.7K
GBPUSD -130
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +190.43 USD
Pire transaction: -330 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +893.63 USD
Perte consécutive maximale: -70.58 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
TickmillEU-Live
0.22 × 9
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
itexsys-Platform
0.33 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.02 × 58
Pepperstone-MT5-Live01
1.03 × 179
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Hankotrade-Live
1.20 × 5
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
Exness-MT5Real2
1.34 × 32
OxSecurities-Live
1.38 × 8
81 plus...
AI-driven multi-pair EA portfolio . Targets 5–8% monthly with a max DD cap of ~12–35%. Trades XAU/USD, GBP/USD & EUR/USD Fully automated, manual risk cuts during extreme news. Min balance: $1000 | Leverage ≥1:500.
Aucun avis
2025.11.11 04:10
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.11 04:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
