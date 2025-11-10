SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / BRAIN CAPITAL FX 02
Muhammad Sanusi

BRAIN CAPITAL FX 02

Muhammad Sanusi
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 62%
Exness-MT5Real31
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
361
Kârla kapanan işlemler:
234 (64.81%)
Zararla kapanan işlemler:
127 (35.18%)
En iyi işlem:
13.09 USD
En kötü işlem:
-10.00 USD
Brüt kâr:
268.78 USD (959 116 pips)
Brüt zarar:
-211.40 USD (1 526 615 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (10.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.29 USD (9)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
143
Ort. tutma süresi:
16 dakika
Düzelme faktörü:
0.92
Alış işlemleri:
144 (39.89%)
Satış işlemleri:
217 (60.11%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
0.16 USD
Ortalama kâr:
1.15 USD
Ortalama zarar:
-1.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
42 (-30.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-30.68 USD (42)
Aylık büyüme:
62.30%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.59 USD
Maksimum:
62.53 USD (28.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.40% (62.53 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 244
XAUUSD 117
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -41
XAUUSD 98
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -655K
XAUUSD 87K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.09 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 42
Maksimum ardışık kâr: +10.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.68 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.11.10 08:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 08:05
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.10 08:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 08:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 08:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol