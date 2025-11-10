- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
361
Kârla kapanan işlemler:
234 (64.81%)
Zararla kapanan işlemler:
127 (35.18%)
En iyi işlem:
13.09 USD
En kötü işlem:
-10.00 USD
Brüt kâr:
268.78 USD (959 116 pips)
Brüt zarar:
-211.40 USD (1 526 615 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (10.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.29 USD (9)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
143
Ort. tutma süresi:
16 dakika
Düzelme faktörü:
0.92
Alış işlemleri:
144 (39.89%)
Satış işlemleri:
217 (60.11%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
0.16 USD
Ortalama kâr:
1.15 USD
Ortalama zarar:
-1.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
42 (-30.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-30.68 USD (42)
Aylık büyüme:
62.30%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.59 USD
Maksimum:
62.53 USD (28.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.40% (62.53 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|244
|XAUUSD
|117
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-41
|XAUUSD
|98
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-655K
|XAUUSD
|87K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13.09 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 42
Maksimum ardışık kâr: +10.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.68 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok