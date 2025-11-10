- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
434
Profit Trade:
291 (67.05%)
Loss Trade:
143 (32.95%)
Best Trade:
13.09 USD
Worst Trade:
-10.00 USD
Profitto lordo:
292.96 USD (1 074 960 pips)
Perdita lorda:
-224.25 USD (1 598 005 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (10.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.29 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
5.03%
Massimo carico di deposito:
26.20%
Ultimo trade:
27 minuti fa
Trade a settimana:
73
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
1.10
Long Trade:
190 (43.78%)
Short Trade:
244 (56.22%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
0.16 USD
Profitto medio:
1.01 USD
Perdita media:
-1.57 USD
Massime perdite consecutive:
42 (-30.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30.68 USD (42)
Crescita mensile:
50.14%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.59 USD
Massimale:
62.53 USD (28.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.40% (62.53 USD)
Per equità:
3.87% (6.09 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|280
|XAUUSD
|146
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|3
|USOIL
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-38
|XAUUSD
|104
|GBPUSD
|0
|EURUSD
|2
|USOIL
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-616K
|XAUUSD
|93K
|GBPUSD
|22
|EURUSD
|196
|USOIL
|12
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.09 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 42
Massimo profitto consecutivo: +10.45 USD
Massima perdita consecutiva: -30.68 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 4
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.80 × 5
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
74%
0
0
USD
USD
164
USD
USD
5
0%
434
67%
5%
1.30
0.16
USD
USD
28%
1:200