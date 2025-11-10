SignauxSections
Muhammad Sanusi

BRAIN CAPITAL FX 02

Muhammad Sanusi
0 avis
4 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 62%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
361
Bénéfice trades:
234 (64.81%)
Perte trades:
127 (35.18%)
Meilleure transaction:
13.09 USD
Pire transaction:
-10.00 USD
Bénéfice brut:
268.78 USD (959 116 pips)
Perte brute:
-211.40 USD (1 526 615 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (10.45 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
25.29 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
143
Temps de détention moyen:
16 minutes
Facteur de récupération:
0.92
Longs trades:
144 (39.89%)
Courts trades:
217 (60.11%)
Facteur de profit:
1.27
Rendement attendu:
0.16 USD
Bénéfice moyen:
1.15 USD
Perte moyenne:
-1.66 USD
Pertes consécutives maximales:
42 (-30.68 USD)
Perte consécutive maximale:
-30.68 USD (42)
Croissance mensuelle:
62.30%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.59 USD
Maximal:
62.53 USD (28.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.40% (62.53 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 244
XAUUSD 117
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -41
XAUUSD 98
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -655K
XAUUSD 87K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +13.09 USD
Pire transaction: -10 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 42
Bénéfice consécutif maximal: +10.45 USD
Perte consécutive maximale: -30.68 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
Aucun avis
2025.11.10 08:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 08:05
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.10 08:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 08:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 08:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
