|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|SP500
|17
|GDAXI
|17
|XAUUSD
|9
|NDX
|8
|WS30
|7
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|SP500
|6
|GDAXI
|-23
|XAUUSD
|47
|NDX
|8
|WS30
|3
|EURUSD
|-5
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|SP500
|356
|GDAXI
|-1.9K
|XAUUSD
|4.9K
|NDX
|866
|WS30
|33
|EURUSD
|-174
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
PrimeCodex-MT5
|0.75 × 330
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
Darwinex-Live
|1.72 × 2249
|
TickmillUK-Live
|2.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.32 × 228
Shojiki – Endeks ve Emtia Piyasalarında Hassasiyet ve Kontrol
Shojiki, küresel ölçekteki başlıca piyasalarda (S&P 500, DAX ve Altın) yönlü fiyat hareketlerini yakalamak için tasarlanmış yarı otomatik bir swing trading stratejisidir.
Otomatik teknik yürütmeyi disiplinli risk yönetimiyle birleştirerek istikrarlı, kontrollü ve sürdürülebilir bir sermaye büyümesi hedefler.
⚙️ Teknik Özellikler
-
Ortalama 1 ila 3 gün pozisyon süresi olan swing trading modeli
-
Volatilite ve momentum yapılarına dayalı tamamen otomatik giriş sinyalleri
-
Her enstrümanda yalnızca bir açık pozisyon – martingale veya grid kullanılmaz
-
Kısmi kâr alma ve volatiliteye dayalı uyarlanabilir risk kontrolü
-
Maksimum %0,5 düşüş sınırına sahip dinamik stop-loss sistemi
-
Yönlü işlem stratejisi – hedge veya ters pozisyon içermeyen net hareketlere odaklı
📊 Strateji Özeti
-
Ana piyasalar: S&P 500, DAX, Altın
-
Aylık ortalama 5–10 işlem
-
Risk/Ödül oranı: 2 : 1
-
Ortalama aylık getiri: %4 – %5
-
Sharpe Oranı: 0,703 – Sortino Oranı: 6,808 – Kâr Faktörü: 1,261
-
Her varlık için ayrı ayrı optimize edilmiş parametrelere sahip çoklu varlık yapısı
💼 Önerilen Gereksinimler
-
Minimum sermaye: 500 USD’den itibaren
-
Önerilen kaldıraç: 1 : 200
-
Endeks ve emtia piyasalarına odaklanan standart veya profesyonel hesaplarla uyumlu
⚠️ Önemli Not
Shojiki, agresif büyümeden ziyade sermaye istikrarı ve disiplinli risk yönetimini ön planda tutar.
Yüksek volatilite dönemlerinde dahi istikrarlı performans sağlayacak şekilde tasarlanmıştır ve istikrarlı getiri ile hassas risk kontrolünü bir arada sunar.
Teknik doğruluk, sürdürülebilir büyüme ve kurumsal disiplin arayan yatırımcılar için ideal bir stratejidir.