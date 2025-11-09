SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Shojiki
Victor Tengo Quiles

Shojiki

Victor Tengo Quiles
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
59
Kârla kapanan işlemler:
26 (44.06%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (55.93%)
En iyi işlem:
28.82 EUR
En kötü işlem:
-12.45 EUR
Brüt kâr:
143.23 EUR (11 448 pips)
Brüt zarar:
-113.16 EUR (7 385 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (25.72 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
31.77 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
57 dakika
Düzelme faktörü:
0.94
Alış işlemleri:
28 (47.46%)
Satış işlemleri:
31 (52.54%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
0.51 EUR
Ortalama kâr:
5.51 EUR
Ortalama zarar:
-3.43 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-31.82 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-31.82 EUR (10)
Aylık büyüme:
3.34%
Algo alım-satım:
25%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.00 EUR
Maksimum:
32.08 EUR (3.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
SP500 17
GDAXI 17
XAUUSD 9
NDX 8
WS30 7
EURUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
SP500 6
GDAXI -23
XAUUSD 47
NDX 8
WS30 3
EURUSD -5
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
SP500 356
GDAXI -1.9K
XAUUSD 4.9K
NDX 866
WS30 33
EURUSD -174
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +28.82 EUR
En kötü işlem: -12 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +25.72 EUR
Maksimum ardışık zarar: -31.82 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
PrimeCodex-MT5
0.75 × 330
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXOpen-MT5
1.50 × 2
Darwinex-Live
1.72 × 2249
TickmillUK-Live
2.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.32 × 228
Shojiki – Endeks ve Emtia Piyasalarında Hassasiyet ve Kontrol

Shojiki, küresel ölçekteki başlıca piyasalarda (S&P 500, DAX ve Altın) yönlü fiyat hareketlerini yakalamak için tasarlanmış yarı otomatik bir swing trading stratejisidir.
Otomatik teknik yürütmeyi disiplinli risk yönetimiyle birleştirerek istikrarlı, kontrollü ve sürdürülebilir bir sermaye büyümesi hedefler.

⚙️ Teknik Özellikler

  • Ortalama 1 ila 3 gün pozisyon süresi olan swing trading modeli

  • Volatilite ve momentum yapılarına dayalı tamamen otomatik giriş sinyalleri

  • Her enstrümanda yalnızca bir açık pozisyon – martingale veya grid kullanılmaz

  • Kısmi kâr alma ve volatiliteye dayalı uyarlanabilir risk kontrolü

  • Maksimum %0,5 düşüş sınırına sahip dinamik stop-loss sistemi

  • Yönlü işlem stratejisi – hedge veya ters pozisyon içermeyen net hareketlere odaklı

📊 Strateji Özeti

  • Ana piyasalar: S&P 500, DAX, Altın

  • Aylık ortalama 5–10 işlem

  • Risk/Ödül oranı: 2 : 1

  • Ortalama aylık getiri: %4 – %5

  • Sharpe Oranı: 0,703 – Sortino Oranı: 6,808 – Kâr Faktörü: 1,261

  • Her varlık için ayrı ayrı optimize edilmiş parametrelere sahip çoklu varlık yapısı

💼 Önerilen Gereksinimler

  • Minimum sermaye: 500 USD’den itibaren

  • Önerilen kaldıraç: 1 : 200

  • Endeks ve emtia piyasalarına odaklanan standart veya profesyonel hesaplarla uyumlu

⚠️ Önemli Not

Shojiki, agresif büyümeden ziyade sermaye istikrarı ve disiplinli risk yönetimini ön planda tutar.
Yüksek volatilite dönemlerinde dahi istikrarlı performans sağlayacak şekilde tasarlanmıştır ve istikrarlı getiri ile hassas risk kontrolünü bir arada sunar.
Teknik doğruluk, sürdürülebilir büyüme ve kurumsal disiplin arayan yatırımcılar için ideal bir stratejidir.


2025.11.09 17:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
