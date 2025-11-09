Shojiki – Endeks ve Emtia Piyasalarında Hassasiyet ve Kontrol

Shojiki, küresel ölçekteki başlıca piyasalarda (S&P 500, DAX ve Altın) yönlü fiyat hareketlerini yakalamak için tasarlanmış yarı otomatik bir swing trading stratejisidir.

Otomatik teknik yürütmeyi disiplinli risk yönetimiyle birleştirerek istikrarlı, kontrollü ve sürdürülebilir bir sermaye büyümesi hedefler.

⚙️ Teknik Özellikler

Ortalama 1 ila 3 gün pozisyon süresi olan swing trading modeli

Volatilite ve momentum yapılarına dayalı tamamen otomatik giriş sinyalleri

Her enstrümanda yalnızca bir açık pozisyon – martingale veya grid kullanılmaz

Kısmi kâr alma ve volatiliteye dayalı uyarlanabilir risk kontrolü

Maksimum %0,5 düşüş sınırına sahip dinamik stop-loss sistemi

Yönlü işlem stratejisi – hedge veya ters pozisyon içermeyen net hareketlere odaklı

📊 Strateji Özeti

Ana piyasalar: S&P 500, DAX, Altın

Aylık ortalama 5–10 işlem

Risk/Ödül oranı: 2 : 1

Ortalama aylık getiri: %4 – %5

Sharpe Oranı: 0,703 – Sortino Oranı: 6,808 – Kâr Faktörü: 1,261

Her varlık için ayrı ayrı optimize edilmiş parametrelere sahip çoklu varlık yapısı

💼 Önerilen Gereksinimler

Minimum sermaye: 500 USD ’den itibaren

Önerilen kaldıraç: 1 : 200

Endeks ve emtia piyasalarına odaklanan standart veya profesyonel hesaplarla uyumlu

⚠️ Önemli Not

Shojiki, agresif büyümeden ziyade sermaye istikrarı ve disiplinli risk yönetimini ön planda tutar.

Yüksek volatilite dönemlerinde dahi istikrarlı performans sağlayacak şekilde tasarlanmıştır ve istikrarlı getiri ile hassas risk kontrolünü bir arada sunar.

Teknik doğruluk, sürdürülebilir büyüme ve kurumsal disiplin arayan yatırımcılar için ideal bir stratejidir.