|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|SP500
|17
|GDAXI
|17
|XAUUSD
|9
|NDX
|8
|WS30
|7
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|SP500
|6
|GDAXI
|-23
|XAUUSD
|47
|NDX
|8
|WS30
|3
|EURUSD
|-5
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|SP500
|356
|GDAXI
|-1.9K
|XAUUSD
|4.9K
|NDX
|866
|WS30
|33
|EURUSD
|-174
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
PrimeCodex-MT5
|0.75 × 330
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
Darwinex-Live
|1.72 × 2249
|
TickmillUK-Live
|2.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.32 × 228
Shojiki – Precisione e Controllo sui Mercati di Indici e Materie Prime
Shojiki è una strategia di swing trading semi-automatizzata, progettata per catturare i movimenti direzionali dei principali mercati mondiali: S&P 500, DAX e Oro.
Combina un’esecuzione tecnica automatizzata con una gestione del rischio estremamente rigorosa, con l’obiettivo di ottenere una crescita costante, disciplinata e sostenibile nel tempo.
⚙️ Caratteristiche Tecniche
-
Struttura swing trading con durata media delle operazioni di 1–3 giorni
-
Ingressi completamente automatizzati basati su modelli di volatilità e momentum
-
Una sola posizione per strumento – nessuna martingala, nessuna griglia
-
Gestione parziale dei profitti e controllo del rischio adattivo basato sulla volatilità
-
Stop loss dinamico con drawdown massimo limitato allo 0,5 %
-
Strategia direzionale, focalizzata su movimenti netti senza coperture né controtrend
📊 Panoramica della Strategia
-
Mercati principali: S&P 500, DAX, Oro
-
Media di 5–10 operazioni settimanali
-
Rapporto rischio/rendimento: 2 : 1
-
Rendimento medio mensile: +4 % – +5 %
-
Indice di Sharpe: 0,703 – Indice di Sortino: 6,808 – Fattore di profitto: 1,261
-
Struttura multi-asset con parametri ottimizzati individualmente per ciascun mercato
💼 Requisiti Consigliati
-
Capitale minimo: da 500 USD
-
Leva raccomandata: 1 : 200
-
Compatibile con conti standard e professionali focalizzati su indici e materie prime
⚠️ Nota Importante
Shojiki privilegia la stabilità del capitale e la gestione disciplinata del rischio rispetto alla crescita aggressiva.
Le fasi operative sono progettate per mantenere prestazioni costanti anche in contesti di elevata volatilità, garantendo rendimenti stabili e un controllo del rischio di livello istituzionale.
Ideale per investitori che cercano precisione tecnica, crescita costante e disciplina professionale nelle proprie strategie di trading.