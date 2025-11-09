SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Shojiki
Victor Tengo Quiles

Shojiki

Victor Tengo Quiles
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
59
Profit Trade:
26 (44.06%)
Loss Trade:
33 (55.93%)
Best Trade:
28.82 EUR
Worst Trade:
-12.45 EUR
Profitto lordo:
143.23 EUR (11 448 pips)
Perdita lorda:
-113.16 EUR (7 385 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (25.72 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
31.77 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
57 minuti
Fattore di recupero:
0.94
Long Trade:
28 (47.46%)
Short Trade:
31 (52.54%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
0.51 EUR
Profitto medio:
5.51 EUR
Perdita media:
-3.43 EUR
Massime perdite consecutive:
10 (-31.82 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-31.82 EUR (10)
Crescita mensile:
3.34%
Algo trading:
25%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.00 EUR
Massimale:
32.08 EUR (3.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
SP500 17
GDAXI 17
XAUUSD 9
NDX 8
WS30 7
EURUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
SP500 6
GDAXI -23
XAUUSD 47
NDX 8
WS30 3
EURUSD -5
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
SP500 356
GDAXI -1.9K
XAUUSD 4.9K
NDX 866
WS30 33
EURUSD -174
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +28.82 EUR
Worst Trade: -12 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +25.72 EUR
Massima perdita consecutiva: -31.82 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
PrimeCodex-MT5
0.75 × 330
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXOpen-MT5
1.50 × 2
Darwinex-Live
1.72 × 2249
TickmillUK-Live
2.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.32 × 228
13 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Shojiki – Precisione e Controllo sui Mercati di Indici e Materie Prime

Shojiki è una strategia di swing trading semi-automatizzata, progettata per catturare i movimenti direzionali dei principali mercati mondiali: S&P 500, DAX e Oro.
Combina un’esecuzione tecnica automatizzata con una gestione del rischio estremamente rigorosa, con l’obiettivo di ottenere una crescita costante, disciplinata e sostenibile nel tempo.

⚙️ Caratteristiche Tecniche

  • Struttura swing trading con durata media delle operazioni di 1–3 giorni

  • Ingressi completamente automatizzati basati su modelli di volatilità e momentum

  • Una sola posizione per strumento – nessuna martingala, nessuna griglia

  • Gestione parziale dei profitti e controllo del rischio adattivo basato sulla volatilità

  • Stop loss dinamico con drawdown massimo limitato allo 0,5 %

  • Strategia direzionale, focalizzata su movimenti netti senza coperture né controtrend

📊 Panoramica della Strategia

  • Mercati principali: S&P 500, DAX, Oro

  • Media di 5–10 operazioni settimanali

  • Rapporto rischio/rendimento: 2 : 1

  • Rendimento medio mensile: +4 % – +5 %

  • Indice di Sharpe: 0,703 – Indice di Sortino: 6,808 – Fattore di profitto: 1,261

  • Struttura multi-asset con parametri ottimizzati individualmente per ciascun mercato

💼 Requisiti Consigliati

  • Capitale minimo: da 500 USD

  • Leva raccomandata: 1 : 200

  • Compatibile con conti standard e professionali focalizzati su indici e materie prime

⚠️ Nota Importante

Shojiki privilegia la stabilità del capitale e la gestione disciplinata del rischio rispetto alla crescita aggressiva.
Le fasi operative sono progettate per mantenere prestazioni costanti anche in contesti di elevata volatilità, garantendo rendimenti stabili e un controllo del rischio di livello istituzionale.
Ideale per investitori che cercano precisione tecnica, crescita costante e disciplina professionale nelle proprie strategie di trading.


Non ci sono recensioni
2025.11.09 17:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati