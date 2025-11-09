Shojiki – Precisione e Controllo sui Mercati di Indici e Materie Prime

Shojiki è una strategia di swing trading semi-automatizzata, progettata per catturare i movimenti direzionali dei principali mercati mondiali: S&P 500, DAX e Oro.

Combina un’esecuzione tecnica automatizzata con una gestione del rischio estremamente rigorosa, con l’obiettivo di ottenere una crescita costante, disciplinata e sostenibile nel tempo.

⚙️ Caratteristiche Tecniche

Struttura swing trading con durata media delle operazioni di 1–3 giorni

Ingressi completamente automatizzati basati su modelli di volatilità e momentum

Una sola posizione per strumento – nessuna martingala, nessuna griglia

Gestione parziale dei profitti e controllo del rischio adattivo basato sulla volatilità

Stop loss dinamico con drawdown massimo limitato allo 0,5 %

Strategia direzionale, focalizzata su movimenti netti senza coperture né controtrend

📊 Panoramica della Strategia

Mercati principali: S&P 500, DAX, Oro

Media di 5–10 operazioni settimanali

Rapporto rischio/rendimento: 2 : 1

Rendimento medio mensile: +4 % – +5 %

Indice di Sharpe: 0,703 – Indice di Sortino: 6,808 – Fattore di profitto: 1,261

Struttura multi-asset con parametri ottimizzati individualmente per ciascun mercato

💼 Requisiti Consigliati

Capitale minimo: da 500 USD

Leva raccomandata: 1 : 200

Compatibile con conti standard e professionali focalizzati su indici e materie prime

⚠️ Nota Importante

Shojiki privilegia la stabilità del capitale e la gestione disciplinata del rischio rispetto alla crescita aggressiva.

Le fasi operative sono progettate per mantenere prestazioni costanti anche in contesti di elevata volatilità, garantendo rendimenti stabili e un controllo del rischio di livello istituzionale.

Ideale per investitori che cercano precisione tecnica, crescita costante e disciplina professionale nelle proprie strategie di trading.