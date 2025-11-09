SignauxSections
Victor Tengo Quiles

Shojiki

Victor Tengo Quiles
0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
59
Bénéfice trades:
26 (44.06%)
Perte trades:
33 (55.93%)
Meilleure transaction:
28.82 EUR
Pire transaction:
-12.45 EUR
Bénéfice brut:
143.23 EUR (11 448 pips)
Perte brute:
-113.16 EUR (7 385 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (25.72 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
31.77 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
57 minutes
Facteur de récupération:
0.94
Longs trades:
28 (47.46%)
Courts trades:
31 (52.54%)
Facteur de profit:
1.27
Rendement attendu:
0.51 EUR
Bénéfice moyen:
5.51 EUR
Perte moyenne:
-3.43 EUR
Pertes consécutives maximales:
10 (-31.82 EUR)
Perte consécutive maximale:
-31.82 EUR (10)
Croissance mensuelle:
3.34%
Algo trading:
25%
Prélèvement par solde:
Absolu:
20.00 EUR
Maximal:
32.08 EUR (3.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
SP500 17
GDAXI 17
XAUUSD 9
NDX 8
WS30 7
EURUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
SP500 6
GDAXI -23
XAUUSD 47
NDX 8
WS30 3
EURUSD -5
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
SP500 356
GDAXI -1.9K
XAUUSD 4.9K
NDX 866
WS30 33
EURUSD -174
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +28.82 EUR
Pire transaction: -12 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +25.72 EUR
Perte consécutive maximale: -31.82 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
PrimeCodex-MT5
0.75 × 330
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXOpen-MT5
1.50 × 2
Darwinex-Live
1.72 × 2249
TickmillUK-Live
2.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.32 × 228
Shojiki – Précision et Contrôle sur les Marchés d’Indices et de Matières Premières

Shojiki est une stratégie de swing trading semi-automatisée, conçue pour capter les mouvements directionnels des principaux marchés mondiaux : S&P 500, DAX et Or.
Elle combine une exécution technique automatisée à une gestion du risque rigoureuse, visant un croissance du capital stable, disciplinée et durable.

⚙️ Caractéristiques Techniques

  • Modèle de swing trading avec une durée moyenne de position de 1 à 3 jours

  • Entrées entièrement automatisées basées sur la volatilité et le momentum

  • Une seule position par actif – sans martingale ni grille (grid)

  • Gestion partielle des profits et contrôle adaptatif du risque selon la volatilité

  • Stop-loss dynamique avec drawdown maximal limité à 0,5 %

  • Stratégie directionnelle : recherche de mouvements nets sans couverture ni contre-tendance

📊 Résumé de la Stratégie

  • Marchés principaux : S&P 500, DAX, Or

  • En moyenne 5 à 10 opérations par hebdomadaires

  • Ratio risque/rendement : 2 : 1

  • Rendement mensuel moyen : +4 % à +5 %

  • Ratio de Sharpe : 0,703 – Ratio de Sortino : 6,808 – Facteur de profit : 1,261

  • Structure multi-actifs avec paramètres optimisés pour chaque instrument

💼 Conditions Recommandées

  • Capital minimum conseillé : à partir de 500 USD

  • Effet de levier recommandé : 1 : 200

  • Compatible avec les comptes standards et professionnels orientés indices et matières premières

⚠️ Note Importante

Shojiki privilégie la stabilité du capital et la rigueur du contrôle du risque plutôt qu’une croissance agressive.
Ses phases de trading sont conçues pour maintenir des performances constantes, même dans des environnements de forte volatilité, garantissant une rentabilité régulière avec une maîtrise du risque précise.
Idéale pour les investisseurs recherchant la précision technique, une croissance régulière et une discipline de niveau institutionnel.


Aucun avis
2025.11.09 17:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
