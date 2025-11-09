Shojiki – Précision et Contrôle sur les Marchés d’Indices et de Matières Premières

Shojiki est une stratégie de swing trading semi-automatisée, conçue pour capter les mouvements directionnels des principaux marchés mondiaux : S&P 500, DAX et Or.

Elle combine une exécution technique automatisée à une gestion du risque rigoureuse, visant un croissance du capital stable, disciplinée et durable.

⚙️ Caractéristiques Techniques

Modèle de swing trading avec une durée moyenne de position de 1 à 3 jours

Entrées entièrement automatisées basées sur la volatilité et le momentum

Une seule position par actif – sans martingale ni grille (grid)

Gestion partielle des profits et contrôle adaptatif du risque selon la volatilité

Stop-loss dynamique avec drawdown maximal limité à 0,5 %

Stratégie directionnelle : recherche de mouvements nets sans couverture ni contre-tendance

📊 Résumé de la Stratégie

Marchés principaux : S&P 500, DAX, Or

En moyenne 5 à 10 opérations par hebdomadaires

Ratio risque/rendement : 2 : 1

Rendement mensuel moyen : +4 % à +5 %

Ratio de Sharpe : 0,703 – Ratio de Sortino : 6,808 – Facteur de profit : 1,261

Structure multi-actifs avec paramètres optimisés pour chaque instrument

💼 Conditions Recommandées

Capital minimum conseillé : à partir de 500 USD

Effet de levier recommandé : 1 : 200

Compatible avec les comptes standards et professionnels orientés indices et matières premières

⚠️ Note Importante

Shojiki privilégie la stabilité du capital et la rigueur du contrôle du risque plutôt qu’une croissance agressive.

Ses phases de trading sont conçues pour maintenir des performances constantes, même dans des environnements de forte volatilité, garantissant une rentabilité régulière avec une maîtrise du risque précise.

Idéale pour les investisseurs recherchant la précision technique, une croissance régulière et une discipline de niveau institutionnel.