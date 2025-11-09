- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|SP500
|17
|GDAXI
|17
|XAUUSD
|9
|NDX
|8
|WS30
|7
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|SP500
|6
|GDAXI
|-23
|XAUUSD
|47
|NDX
|8
|WS30
|3
|EURUSD
|-5
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|SP500
|356
|GDAXI
|-1.9K
|XAUUSD
|4.9K
|NDX
|866
|WS30
|33
|EURUSD
|-174
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
PrimeCodex-MT5
|0.75 × 330
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
Darwinex-Live
|1.72 × 2249
|
TickmillUK-Live
|2.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.32 × 228
Shojiki – Précision et Contrôle sur les Marchés d’Indices et de Matières Premières
Shojiki est une stratégie de swing trading semi-automatisée, conçue pour capter les mouvements directionnels des principaux marchés mondiaux : S&P 500, DAX et Or.
Elle combine une exécution technique automatisée à une gestion du risque rigoureuse, visant un croissance du capital stable, disciplinée et durable.
⚙️ Caractéristiques Techniques
-
Modèle de swing trading avec une durée moyenne de position de 1 à 3 jours
-
Entrées entièrement automatisées basées sur la volatilité et le momentum
-
Une seule position par actif – sans martingale ni grille (grid)
-
Gestion partielle des profits et contrôle adaptatif du risque selon la volatilité
-
Stop-loss dynamique avec drawdown maximal limité à 0,5 %
-
Stratégie directionnelle : recherche de mouvements nets sans couverture ni contre-tendance
📊 Résumé de la Stratégie
-
Marchés principaux : S&P 500, DAX, Or
-
En moyenne 5 à 10 opérations par hebdomadaires
-
Ratio risque/rendement : 2 : 1
-
Rendement mensuel moyen : +4 % à +5 %
-
Ratio de Sharpe : 0,703 – Ratio de Sortino : 6,808 – Facteur de profit : 1,261
-
Structure multi-actifs avec paramètres optimisés pour chaque instrument
💼 Conditions Recommandées
-
Capital minimum conseillé : à partir de 500 USD
-
Effet de levier recommandé : 1 : 200
-
Compatible avec les comptes standards et professionnels orientés indices et matières premières
⚠️ Note Importante
Shojiki privilégie la stabilité du capital et la rigueur du contrôle du risque plutôt qu’une croissance agressive.
Ses phases de trading sont conçues pour maintenir des performances constantes, même dans des environnements de forte volatilité, garantissant une rentabilité régulière avec une maîtrise du risque précise.
Idéale pour les investisseurs recherchant la précision technique, une croissance régulière et une discipline de niveau institutionnel.