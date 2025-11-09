SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Wandam Konjiki
Shota Watanabe

Wandam Konjiki

Shota Watanabe
0 inceleme
66 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 175%
TitanFX-MT5-01
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 690
Kârla kapanan işlemler:
1 356 (50.40%)
Zararla kapanan işlemler:
1 334 (49.59%)
En iyi işlem:
29 744.00 JPY
En kötü işlem:
-11 550.00 JPY
Brüt kâr:
1 160 685.00 JPY (824 046 pips)
Brüt zarar:
-985 754.00 JPY (884 273 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (9 610.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
61 997.00 JPY (8)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.78%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
106
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
2.21
Alış işlemleri:
1 484 (55.17%)
Satış işlemleri:
1 206 (44.83%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
65.03 JPY
Ortalama kâr:
855.96 JPY
Ortalama zarar:
-738.95 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-8 474.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-35 261.00 JPY (9)
Aylık büyüme:
11.68%
Yıllık tahmin:
141.72%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10 282.00 JPY
Maksimum:
79 150.00 JPY (26.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.37% (33 813.00 JPY)
Varlığa göre:
0.36% (986.00 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 2226
XAUUSD 460
BTCUSD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 796
XAUUSD 753
BTCUSD -17
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 32K
XAUUSD 40K
BTCUSD -132K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +29 744.00 JPY
En kötü işlem: -11 550 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +9 610.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -8 474.00 JPY

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TitanFX-MT5-01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-MT5
0.00 × 1
FPMarkets-Live
1.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
1.00 × 1
XMTrading-MT5 2
1.26 × 34
TitanFX-MT5-01
1.73 × 270
FBS-Real
2.00 × 1
OctaFX-Real
2.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
2.50 × 16
RoboForex-ECN
3.28 × 137
Tickmill-Live
3.65 × 48
DooTechnology-Live
4.12 × 879
AUSCommercial-Live
4.24 × 21
Teletrade-Sharp ECN
5.24 × 1579
FXGT-Live2
6.84 × 19
ICMarketsSC-MT5-2
7.20 × 30
Tradeview-Live
8.06 × 16
Pepperstone-MT5-Live01
9.00 × 6
XMTrading-MT5 3
9.21 × 34
Darwinex-Live
10.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
10.62 × 13
HFMarketsGlobal-Live1
11.47 × 253
Exness-MT5Real
11.80 × 5
RoboForex-Pro
15.13 × 8
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

WandamとKonjikiの同時稼働口座です。

Wandamは現在一部サイトで無料提供しているUSDJPYの機械学習EA。

Wanpin（ナンピンEA）も含まれます。

KonjikiはMQL5で有料提供しているXAUUSDの機械学習EA。

İnceleme yok
2025.11.09 13:04
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 1.52% of days out of 460 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.09 13:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol