Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TitanFX-MT5-01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-MT5 0.00 × 1 FPMarkets-Live 1.00 × 1 ValutradesSeychelles-Live 1.00 × 1 XMTrading-MT5 2 1.26 × 34 TitanFX-MT5-01 1.73 × 270 FBS-Real 2.00 × 1 OctaFX-Real 2.00 × 1 ForexClub-MT5 Real Server 2.00 × 1 Exness-MT5Real5 2.50 × 16 RoboForex-ECN 3.28 × 137 Tickmill-Live 3.65 × 48 DooTechnology-Live 4.12 × 879 AUSCommercial-Live 4.24 × 21 Teletrade-Sharp ECN 5.24 × 1579 FXGT-Live2 6.84 × 19 ICMarketsSC-MT5-2 7.20 × 30 Tradeview-Live 8.06 × 16 Pepperstone-MT5-Live01 9.00 × 6 XMTrading-MT5 3 9.21 × 34 Darwinex-Live 10.00 × 1 ICMarketsSC-MT5 10.62 × 13 HFMarketsGlobal-Live1 11.47 × 253 Exness-MT5Real 11.80 × 5 RoboForex-Pro 15.13 × 8 Exness-MT5Real15 16.00 × 1 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya