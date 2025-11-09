- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 690
Kârla kapanan işlemler:
1 356 (50.40%)
Zararla kapanan işlemler:
1 334 (49.59%)
En iyi işlem:
29 744.00 JPY
En kötü işlem:
-11 550.00 JPY
Brüt kâr:
1 160 685.00 JPY (824 046 pips)
Brüt zarar:
-985 754.00 JPY (884 273 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (9 610.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
61 997.00 JPY (8)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.78%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
106
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
2.21
Alış işlemleri:
1 484 (55.17%)
Satış işlemleri:
1 206 (44.83%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
65.03 JPY
Ortalama kâr:
855.96 JPY
Ortalama zarar:
-738.95 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-8 474.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-35 261.00 JPY (9)
Aylık büyüme:
11.68%
Yıllık tahmin:
141.72%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10 282.00 JPY
Maksimum:
79 150.00 JPY (26.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.37% (33 813.00 JPY)
Varlığa göre:
0.36% (986.00 JPY)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|2226
|XAUUSD
|460
|BTCUSD
|4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|796
|XAUUSD
|753
|BTCUSD
|-17
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|32K
|XAUUSD
|40K
|BTCUSD
|-132K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +29 744.00 JPY
En kötü işlem: -11 550 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +9 610.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -8 474.00 JPY
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TitanFX-MT5-01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
WandamとKonjikiの同時稼働口座です。
Wandamは現在一部サイトで無料提供しているUSDJPYの機械学習EA。
Wanpin（ナンピンEA）も含まれます。
KonjikiはMQL5で有料提供しているXAUUSDの機械学習EA。
