- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 690
Profit Trade:
1 356 (50.40%)
Loss Trade:
1 334 (49.59%)
Best Trade:
29 744.00 JPY
Worst Trade:
-11 550.00 JPY
Profitto lordo:
1 160 685.00 JPY (824 046 pips)
Perdita lorda:
-985 754.00 JPY (884 273 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (9 610.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
61 997.00 JPY (8)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.78%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
106
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
2.21
Long Trade:
1 484 (55.17%)
Short Trade:
1 206 (44.83%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
65.03 JPY
Profitto medio:
855.96 JPY
Perdita media:
-738.95 JPY
Massime perdite consecutive:
18 (-8 474.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-35 261.00 JPY (9)
Crescita mensile:
11.68%
Previsione annuale:
141.72%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10 282.00 JPY
Massimale:
79 150.00 JPY (26.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.37% (33 813.00 JPY)
Per equità:
0.36% (986.00 JPY)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|2226
|XAUUSD
|460
|BTCUSD
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|796
|XAUUSD
|753
|BTCUSD
|-17
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|32K
|XAUUSD
|40K
|BTCUSD
|-132K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +29 744.00 JPY
Worst Trade: -11 550 JPY
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +9 610.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -8 474.00 JPY
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TitanFX-MT5-01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Alpari-MT5
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|1.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|1.00 × 1
|
XMTrading-MT5 2
|1.26 × 34
|
TitanFX-MT5-01
|1.73 × 270
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
OctaFX-Real
|2.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|2.50 × 16
|
RoboForex-ECN
|3.28 × 137
|
Tickmill-Live
|3.65 × 48
|
DooTechnology-Live
|4.12 × 879
|
AUSCommercial-Live
|4.24 × 21
|
Teletrade-Sharp ECN
|5.24 × 1579
|
FXGT-Live2
|6.84 × 19
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.20 × 30
|
Tradeview-Live
|8.06 × 16
|
Pepperstone-MT5-Live01
|9.00 × 6
|
XMTrading-MT5 3
|9.21 × 34
|
Darwinex-Live
|10.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|10.62 × 13
|
HFMarketsGlobal-Live1
|11.47 × 253
|
Exness-MT5Real
|11.80 × 5
|
RoboForex-Pro
|15.13 × 8
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
WandamとKonjikiの同時稼働口座です。
Wandamは現在一部サイトで無料提供しているUSDJPYの機械学習EA。
Wanpin（ナンピンEA）も含まれます。
KonjikiはMQL5で有料提供しているXAUUSDの機械学習EA。
