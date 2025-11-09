SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Wandam Konjiki
Shota Watanabe

Wandam Konjiki

Shota Watanabe
0 recensioni
66 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 175%
TitanFX-MT5-01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 690
Profit Trade:
1 356 (50.40%)
Loss Trade:
1 334 (49.59%)
Best Trade:
29 744.00 JPY
Worst Trade:
-11 550.00 JPY
Profitto lordo:
1 160 685.00 JPY (824 046 pips)
Perdita lorda:
-985 754.00 JPY (884 273 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (9 610.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
61 997.00 JPY (8)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.78%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
106
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
2.21
Long Trade:
1 484 (55.17%)
Short Trade:
1 206 (44.83%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
65.03 JPY
Profitto medio:
855.96 JPY
Perdita media:
-738.95 JPY
Massime perdite consecutive:
18 (-8 474.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-35 261.00 JPY (9)
Crescita mensile:
11.68%
Previsione annuale:
141.72%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10 282.00 JPY
Massimale:
79 150.00 JPY (26.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.37% (33 813.00 JPY)
Per equità:
0.36% (986.00 JPY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 2226
XAUUSD 460
BTCUSD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 796
XAUUSD 753
BTCUSD -17
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 32K
XAUUSD 40K
BTCUSD -132K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +29 744.00 JPY
Worst Trade: -11 550 JPY
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +9 610.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -8 474.00 JPY

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TitanFX-MT5-01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Alpari-MT5
0.00 × 1
FPMarkets-Live
1.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
1.00 × 1
XMTrading-MT5 2
1.26 × 34
TitanFX-MT5-01
1.73 × 270
FBS-Real
2.00 × 1
OctaFX-Real
2.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
2.50 × 16
RoboForex-ECN
3.28 × 137
Tickmill-Live
3.65 × 48
DooTechnology-Live
4.12 × 879
AUSCommercial-Live
4.24 × 21
Teletrade-Sharp ECN
5.24 × 1579
FXGT-Live2
6.84 × 19
ICMarketsSC-MT5-2
7.20 × 30
Tradeview-Live
8.06 × 16
Pepperstone-MT5-Live01
9.00 × 6
XMTrading-MT5 3
9.21 × 34
Darwinex-Live
10.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
10.62 × 13
HFMarketsGlobal-Live1
11.47 × 253
Exness-MT5Real
11.80 × 5
RoboForex-Pro
15.13 × 8
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
WandamとKonjikiの同時稼働口座です。

Wandamは現在一部サイトで無料提供しているUSDJPYの機械学習EA。

Wanpin（ナンピンEA）も含まれます。

KonjikiはMQL5で有料提供しているXAUUSDの機械学習EA。

Non ci sono recensioni
2025.11.09 13:04
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 1.52% of days out of 460 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.09 13:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
