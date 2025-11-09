SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Wandam Konjiki
Shota Watanabe

Wandam Konjiki

Shota Watanabe
0 avis
66 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 175%
TitanFX-MT5-01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 690
Bénéfice trades:
1 356 (50.40%)
Perte trades:
1 334 (49.59%)
Meilleure transaction:
29 744.00 JPY
Pire transaction:
-11 550.00 JPY
Bénéfice brut:
1 160 685.00 JPY (824 046 pips)
Perte brute:
-985 754.00 JPY (884 273 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (9 610.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
61 997.00 JPY (8)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.78%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
106
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
2.21
Longs trades:
1 484 (55.17%)
Courts trades:
1 206 (44.83%)
Facteur de profit:
1.18
Rendement attendu:
65.03 JPY
Bénéfice moyen:
855.96 JPY
Perte moyenne:
-738.95 JPY
Pertes consécutives maximales:
18 (-8 474.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-35 261.00 JPY (9)
Croissance mensuelle:
11.68%
Prévision annuelle:
141.72%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10 282.00 JPY
Maximal:
79 150.00 JPY (26.45%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.37% (33 813.00 JPY)
Par fonds propres:
0.36% (986.00 JPY)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 2226
XAUUSD 460
BTCUSD 4
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 796
XAUUSD 753
BTCUSD -17
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 32K
XAUUSD 40K
BTCUSD -132K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +29 744.00 JPY
Pire transaction: -11 550 JPY
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +9 610.00 JPY
Perte consécutive maximale: -8 474.00 JPY

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TitanFX-MT5-01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Alpari-MT5
0.00 × 1
FPMarkets-Live
1.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
1.00 × 1
XMTrading-MT5 2
1.26 × 34
TitanFX-MT5-01
1.73 × 270
FBS-Real
2.00 × 1
OctaFX-Real
2.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
2.50 × 16
RoboForex-ECN
3.28 × 137
Tickmill-Live
3.65 × 48
DooTechnology-Live
4.12 × 879
AUSCommercial-Live
4.24 × 21
Teletrade-Sharp ECN
5.24 × 1579
FXGT-Live2
6.84 × 19
ICMarketsSC-MT5-2
7.20 × 30
Tradeview-Live
8.06 × 16
Pepperstone-MT5-Live01
9.00 × 6
XMTrading-MT5 3
9.21 × 34
Darwinex-Live
10.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
10.62 × 13
HFMarketsGlobal-Live1
11.47 × 253
Exness-MT5Real
11.80 × 5
RoboForex-Pro
15.13 × 8
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
WandamとKonjikiの同時稼働口座です。

Wandamは現在一部サイトで無料提供しているUSDJPYの機械学習EA。

Wanpin（ナンピンEA）も含まれます。

KonjikiはMQL5で有料提供しているXAUUSDの機械学習EA。

Aucun avis
2025.11.09 13:04
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 1.52% of days out of 460 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.09 13:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
