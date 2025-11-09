- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
2 690
Bénéfice trades:
1 356 (50.40%)
Perte trades:
1 334 (49.59%)
Meilleure transaction:
29 744.00 JPY
Pire transaction:
-11 550.00 JPY
Bénéfice brut:
1 160 685.00 JPY (824 046 pips)
Perte brute:
-985 754.00 JPY (884 273 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (9 610.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
61 997.00 JPY (8)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.78%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
106
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
2.21
Longs trades:
1 484 (55.17%)
Courts trades:
1 206 (44.83%)
Facteur de profit:
1.18
Rendement attendu:
65.03 JPY
Bénéfice moyen:
855.96 JPY
Perte moyenne:
-738.95 JPY
Pertes consécutives maximales:
18 (-8 474.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-35 261.00 JPY (9)
Croissance mensuelle:
11.68%
Prévision annuelle:
141.72%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10 282.00 JPY
Maximal:
79 150.00 JPY (26.45%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.37% (33 813.00 JPY)
Par fonds propres:
0.36% (986.00 JPY)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDJPY
|2226
|XAUUSD
|460
|BTCUSD
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|796
|XAUUSD
|753
|BTCUSD
|-17
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|32K
|XAUUSD
|40K
|BTCUSD
|-132K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +29 744.00 JPY
Pire transaction: -11 550 JPY
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +9 610.00 JPY
Perte consécutive maximale: -8 474.00 JPY
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TitanFX-MT5-01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Alpari-MT5
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|1.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|1.00 × 1
|
XMTrading-MT5 2
|1.26 × 34
|
TitanFX-MT5-01
|1.73 × 270
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
OctaFX-Real
|2.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|2.50 × 16
|
RoboForex-ECN
|3.28 × 137
|
Tickmill-Live
|3.65 × 48
|
DooTechnology-Live
|4.12 × 879
|
AUSCommercial-Live
|4.24 × 21
|
Teletrade-Sharp ECN
|5.24 × 1579
|
FXGT-Live2
|6.84 × 19
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.20 × 30
|
Tradeview-Live
|8.06 × 16
|
Pepperstone-MT5-Live01
|9.00 × 6
|
XMTrading-MT5 3
|9.21 × 34
|
Darwinex-Live
|10.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|10.62 × 13
|
HFMarketsGlobal-Live1
|11.47 × 253
|
Exness-MT5Real
|11.80 × 5
|
RoboForex-Pro
|15.13 × 8
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
WandamとKonjikiの同時稼働口座です。
Wandamは現在一部サイトで無料提供しているUSDJPYの機械学習EA。
Wanpin（ナンピンEA）も含まれます。
KonjikiはMQL5で有料提供しているXAUUSDの機械学習EA。
