SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Autowin bot Gold
Samuel Piccione

Autowin bot Gold

Samuel Piccione
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
STARTRADERFinancial-Live 3
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
169
Kârla kapanan işlemler:
154 (91.12%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (8.88%)
En iyi işlem:
29.88 EUR
En kötü işlem:
-31.05 EUR
Brüt kâr:
162.49 EUR (13 919 pips)
Brüt zarar:
-99.14 EUR (11 239 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
52 (53.85 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
53.85 EUR (52)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.66%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
170
Ort. tutma süresi:
35 dakika
Düzelme faktörü:
2.03
Alış işlemleri:
169 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.64
Beklenen getiri:
0.37 EUR
Ortalama kâr:
1.06 EUR
Ortalama zarar:
-6.61 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-4.51 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-31.17 EUR (2)
Aylık büyüme:
7.92%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
29.46 EUR
Maksimum:
31.17 EUR (3.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.68% (7.27 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 169
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 72
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 2.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +29.88 EUR
En kötü işlem: -31 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 52
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +53.85 EUR
Maksimum ardışık zarar: -4.51 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STARTRADERFinancial-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
3.00 × 4
Ava-Real 1-MT5
6.86 × 49
VantageInternational-Live 10
8.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol


İnceleme yok
2025.11.08 22:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.08 22:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol