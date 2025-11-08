- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
169
Kârla kapanan işlemler:
154 (91.12%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (8.88%)
En iyi işlem:
29.88 EUR
En kötü işlem:
-31.05 EUR
Brüt kâr:
162.49 EUR (13 919 pips)
Brüt zarar:
-99.14 EUR (11 239 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
52 (53.85 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
53.85 EUR (52)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.66%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
170
Ort. tutma süresi:
35 dakika
Düzelme faktörü:
2.03
Alış işlemleri:
169 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.64
Beklenen getiri:
0.37 EUR
Ortalama kâr:
1.06 EUR
Ortalama zarar:
-6.61 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-4.51 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-31.17 EUR (2)
Aylık büyüme:
7.92%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
29.46 EUR
Maksimum:
31.17 EUR (3.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.68% (7.27 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|169
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|72
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.7K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +29.88 EUR
En kötü işlem: -31 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 52
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +53.85 EUR
Maksimum ardışık zarar: -4.51 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STARTRADERFinancial-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
