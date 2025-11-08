- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|169
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|72
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|2.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "STARTRADERFinancial-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.00 × 4
|
Ava-Real 1-MT5
|6.86 × 49
|
VantageInternational-Live 10
|8.00 × 1
Autowin bot Gold EA – L’automatisation intelligente du trading sur l’or
Autowin bot Gold EA est un robot de trading puissant conçu pour le XAU/USD sur MetaTrader 5. Il automatise l’analyse et l’exécution des ordres, offrant une expérience de trading fluide, sécurisée et sans intervention manuelle.
⚙️ Fonctionnalités clés
-
Trading 100 % automatisé : analyse du marché et exécution en temps réel dans le sens de la tendance.
-
Gestion intelligente des positions : fermeture dynamique sans Stop Loss ni Take Profit fixes.
-
Adaptabilité : ajuste ses décisions selon le solde et la volatilité du marché.
-
Configuration simple : accessible à tous les niveaux, du débutant au pro, il suffit de se connecter et de laisser le bot travailler.
🚀 Options avancées
-
Taille de lot dynamique et profit adapté au capital.
-
Trailing Stop dynamique pour sécuriser les gains.
-
Limite de spread et nombre max de trades pour mieux gérer le risque.
-
Stratégie optimisée selon les dernières tendances du marché de l’or.
Pourquoi Autowin bot Gold EA ?
Une solution complète pour trader l’or efficacement, maximiser les profits et contrôler le risque grâce à une technologie d’analyse dynamique et une logique de gestion perfectionnée.