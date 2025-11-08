Autowin bot Gold EA – L’automatisation intelligente du trading sur l’or

Autowin bot Gold EA est un robot de trading puissant conçu pour le XAU/USD sur MetaTrader 5. Il automatise l’analyse et l’exécution des ordres, offrant une expérience de trading fluide, sécurisée et sans intervention manuelle.

⚙️ Fonctionnalités clés

Trading 100 % automatisé : analyse du marché et exécution en temps réel dans le sens de la tendance.

Gestion intelligente des positions : fermeture dynamique sans Stop Loss ni Take Profit fixes.

Adaptabilité : ajuste ses décisions selon le solde et la volatilité du marché.

Configuration simple : accessible à tous les niveaux, du débutant au pro, il suffit de se connecter et de laisser le bot travailler.

🚀 Options avancées

Taille de lot dynamique et profit adapté au capital .

Trailing Stop dynamique pour sécuriser les gains.

Limite de spread et nombre max de trades pour mieux gérer le risque.

Stratégie optimisée selon les dernières tendances du marché de l’or.

Pourquoi Autowin bot Gold EA ?





Une solution complète pour trader l’or efficacement, maximiser les profits et contrôler le risque grâce à une technologie d’analyse dynamique et une logique de gestion perfectionnée.