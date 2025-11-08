SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Autowin bot Gold
Samuel Piccione

Autowin bot Gold

Samuel Piccione
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
STARTRADERFinancial-Live 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
169
Bénéfice trades:
154 (91.12%)
Perte trades:
15 (8.88%)
Meilleure transaction:
29.88 EUR
Pire transaction:
-31.05 EUR
Bénéfice brut:
162.49 EUR (13 919 pips)
Perte brute:
-99.14 EUR (11 239 pips)
Gains consécutifs maximales:
52 (53.85 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
53.85 EUR (52)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.66%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
170
Temps de détention moyen:
35 minutes
Facteur de récupération:
2.03
Longs trades:
169 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
1.64
Rendement attendu:
0.37 EUR
Bénéfice moyen:
1.06 EUR
Perte moyenne:
-6.61 EUR
Pertes consécutives maximales:
3 (-4.51 EUR)
Perte consécutive maximale:
-31.17 EUR (2)
Croissance mensuelle:
7.92%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
29.46 EUR
Maximal:
31.17 EUR (3.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
0.68% (7.27 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 169
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 72
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 2.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +29.88 EUR
Pire transaction: -31 EUR
Gains consécutifs maximales: 52
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +53.85 EUR
Perte consécutive maximale: -4.51 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "STARTRADERFinancial-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
3.00 × 4
Ava-Real 1-MT5
6.86 × 49
VantageInternational-Live 10
8.00 × 1
Autowin bot Gold EA – L’automatisation intelligente du trading sur l’or

Autowin bot Gold EA est un robot de trading puissant conçu pour le XAU/USD sur MetaTrader 5. Il automatise l’analyse et l’exécution des ordres, offrant une expérience de trading fluide, sécurisée et sans intervention manuelle.

⚙️ Fonctionnalités clés

  • Trading 100 % automatisé : analyse du marché et exécution en temps réel dans le sens de la tendance.

  • Gestion intelligente des positions : fermeture dynamique sans Stop Loss ni Take Profit fixes.

  • Adaptabilité : ajuste ses décisions selon le solde et la volatilité du marché.

  • Configuration simple : accessible à tous les niveaux, du débutant au pro, il suffit de se connecter et de laisser le bot travailler.

🚀 Options avancées

  • Taille de lot dynamique et profit adapté au capital.

  • Trailing Stop dynamique pour sécuriser les gains.

  • Limite de spread et nombre max de trades pour mieux gérer le risque.

  • Stratégie optimisée selon les dernières tendances du marché de l’or.

Pourquoi Autowin bot Gold EA ?

Une solution complète pour trader l’or efficacement, maximiser les profits et contrôler le risque grâce à une technologie d’analyse dynamique et une logique de gestion perfectionnée.


Aucun avis
2025.11.08 22:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.08 22:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
