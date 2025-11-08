SegnaliSezioni
Samuel Piccione

Autowin bot Gold

Samuel Piccione
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
STARTRADERFinancial-Live 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
169
Profit Trade:
154 (91.12%)
Loss Trade:
15 (8.88%)
Best Trade:
29.88 EUR
Worst Trade:
-31.05 EUR
Profitto lordo:
162.49 EUR (13 919 pips)
Perdita lorda:
-99.14 EUR (11 239 pips)
Vincite massime consecutive:
52 (53.85 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
53.85 EUR (52)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.66%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
170
Tempo di attesa medio:
35 minuti
Fattore di recupero:
2.03
Long Trade:
169 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.64
Profitto previsto:
0.37 EUR
Profitto medio:
1.06 EUR
Perdita media:
-6.61 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-4.51 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-31.17 EUR (2)
Crescita mensile:
7.92%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
29.46 EUR
Massimale:
31.17 EUR (3.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.68% (7.27 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 169
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 72
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 2.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +29.88 EUR
Worst Trade: -31 EUR
Vincite massime consecutive: 52
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +53.85 EUR
Massima perdita consecutiva: -4.51 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
3.00 × 4
Ava-Real 1-MT5
6.86 × 49
VantageInternational-Live 10
8.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.11.08 22:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.08 22:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
