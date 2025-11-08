- Crescita
Trade:
169
Profit Trade:
154 (91.12%)
Loss Trade:
15 (8.88%)
Best Trade:
29.88 EUR
Worst Trade:
-31.05 EUR
Profitto lordo:
162.49 EUR (13 919 pips)
Perdita lorda:
-99.14 EUR (11 239 pips)
Vincite massime consecutive:
52 (53.85 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
53.85 EUR (52)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.66%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
170
Tempo di attesa medio:
35 minuti
Fattore di recupero:
2.03
Long Trade:
169 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.64
Profitto previsto:
0.37 EUR
Profitto medio:
1.06 EUR
Perdita media:
-6.61 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-4.51 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-31.17 EUR (2)
Crescita mensile:
7.92%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
29.46 EUR
Massimale:
31.17 EUR (3.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.68% (7.27 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|169
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|72
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +29.88 EUR
Worst Trade: -31 EUR
Vincite massime consecutive: 52
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +53.85 EUR
Massima perdita consecutiva: -4.51 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.00 × 4
|
Ava-Real 1-MT5
|6.86 × 49
|
VantageInternational-Live 10
|8.00 × 1
