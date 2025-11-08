SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / The Tao follows nature
Kai Wen Lu

The Tao follows nature

Kai Wen Lu
0 inceleme
149 hafta
0 / 0 USD
0%
FOREX.comGlobalCN-Live 128
1:400
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
1 (33.33%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (66.67%)
En iyi işlem:
8.14 USD
En kötü işlem:
-10.40 USD
Brüt kâr:
8.14 USD (1 259 pips)
Brüt zarar:
-20.49 USD (3 128 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (8.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8.14 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.45
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
1.08%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
-0.60
Alış işlemleri:
3 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.40
Beklenen getiri:
-4.12 USD
Ortalama kâr:
8.14 USD
Ortalama zarar:
-10.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-20.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.49 USD (2)
Aylık büyüme:
-4.12%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.49 USD
Maksimum:
20.49 USD (6.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY -12
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY -1.9K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.14 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +8.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.49 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FOREX.comGlobalCN-Live 128" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FOREX.comGlobalCN-Live 128
3.00 × 4
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.11.08 01:19
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 0.19% of days out of the 1041 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.08 01:19
80% of trades performed within 1 days. This comprises 0.1% of days out of the 1041 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.08 01:19
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.11.08 01:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol