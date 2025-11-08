- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
1 (33.33%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (66.67%)
En iyi işlem:
8.14 USD
En kötü işlem:
-10.40 USD
Brüt kâr:
8.14 USD (1 259 pips)
Brüt zarar:
-20.49 USD (3 128 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (8.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8.14 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.45
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
1.08%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
-0.60
Alış işlemleri:
3 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.40
Beklenen getiri:
-4.12 USD
Ortalama kâr:
8.14 USD
Ortalama zarar:
-10.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-20.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.49 USD (2)
Aylık büyüme:
-4.12%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.49 USD
Maksimum:
20.49 USD (6.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPJPY
|-12
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPJPY
|-1.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.14 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +8.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.49 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FOREX.comGlobalCN-Live 128" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok