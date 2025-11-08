- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
1 (33.33%)
Loss Trade:
2 (66.67%)
Best Trade:
8.14 USD
Worst Trade:
-10.40 USD
Profitto lordo:
8.14 USD (1 259 pips)
Perdita lorda:
-20.49 USD (3 128 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (8.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.14 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.45
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.08%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
-0.60
Long Trade:
3 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.40
Profitto previsto:
-4.12 USD
Profitto medio:
8.14 USD
Perdita media:
-10.25 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-20.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.49 USD (2)
Crescita mensile:
-4.12%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.49 USD
Massimale:
20.49 USD (6.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|-12
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|-1.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.14 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +8.14 USD
Massima perdita consecutiva: -20.49 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FOREX.comGlobalCN-Live 128" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FOREX.comGlobalCN-Live 128
|3.00 × 4
Non ci sono recensioni