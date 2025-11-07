- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
3 (30.00%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (70.00%)
En iyi işlem:
29.28 EUR
En kötü işlem:
-36.71 EUR
Brüt kâr:
81.02 EUR (312 183 pips)
Brüt zarar:
-129.59 EUR (339 847 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (51.74 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
51.74 EUR (2)
Sharpe oranı:
-0.20
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
3.01%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.62
Alış işlemleri:
2 (20.00%)
Satış işlemleri:
8 (80.00%)
Kâr faktörü:
0.63
Beklenen getiri:
-4.86 EUR
Ortalama kâr:
27.01 EUR
Ortalama zarar:
-18.51 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-57.67 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-71.92 EUR (3)
Aylık büyüme:
-4.86%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
77.85 EUR
Maksimum:
77.85 EUR (7.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|8
|XAUUSD
|1
|CL-OIL
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-7
|XAUUSD
|-42
|CL-OIL
|-7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-26K
|XAUUSD
|-1.4K
|CL-OIL
|-227
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +29.28 EUR
En kötü işlem: -37 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +51.74 EUR
Maksimum ardışık zarar: -57.67 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live 4
|0.80 × 10
|
JunoMarkets-Server
|0.81 × 43
|
VantageInternational-Live 10
|1.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|3.49 × 1030
|
VantageInternational-Live 3
|5.10 × 10
|
YLDFX-Server 01
|7.61 × 197
|
ICMarketsSC-MT5-2
|9.16 × 175
|
Exness-MT5Real5
|9.37 × 19
|
Exness-MT5Real38
|10.30 × 33
|
RoboForex-Pro
|11.00 × 2
|
Bybit-Live
|23.00 × 1
FlowTrader – Multi-TF Consensus Bot (n8n + AI risk gate)
What it does
• Aggregates signals from 1m–1h timeframes and checks HTF majority (≥15m).
• Approves trades only when overall direction and ADX are plausible.
• AI gate adjusts risk and mode (strict/normal/aggressive) based on trend quality.
• Risk per trade is capped by configuration; SL/TP from ATR bands (default 1.7/3.0).
Risk management
• Typical risk per trade: 0.25–0.50 (config), raised only with strong HTF alignment.
• Minimum R:R filter at the MT5 side to avoid poor setups.
• No martingale, no grid.
Notes
• This signal does not guarantee profits. Past performance is not indicative of future results.
• Slippage, spreads and execution quality may affect results between accounts.
Requirements
• MT5, hedging enabled broker recommended.
• Allow WebRequest to the strategy endpoint (used for approvals).
• VPS strongly recommended.
