- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
10
Bénéfice trades:
3 (30.00%)
Perte trades:
7 (70.00%)
Meilleure transaction:
29.28 EUR
Pire transaction:
-36.71 EUR
Bénéfice brut:
81.02 EUR (312 183 pips)
Perte brute:
-129.59 EUR (339 847 pips)
Gains consécutifs maximales:
2 (51.74 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
51.74 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
-0.20
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
3.01%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.62
Longs trades:
2 (20.00%)
Courts trades:
8 (80.00%)
Facteur de profit:
0.63
Rendement attendu:
-4.86 EUR
Bénéfice moyen:
27.01 EUR
Perte moyenne:
-18.51 EUR
Pertes consécutives maximales:
4 (-57.67 EUR)
Perte consécutive maximale:
-71.92 EUR (3)
Croissance mensuelle:
-4.86%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
77.85 EUR
Maximal:
77.85 EUR (7.79%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|8
|XAUUSD
|1
|CL-OIL
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|-7
|XAUUSD
|-42
|CL-OIL
|-7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|-26K
|XAUUSD
|-1.4K
|CL-OIL
|-227
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +29.28 EUR
Pire transaction: -37 EUR
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +51.74 EUR
Perte consécutive maximale: -57.67 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
VantageInternational-Live 4
|0.80 × 10
|
JunoMarkets-Server
|0.81 × 43
|
VantageInternational-Live 10
|1.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|3.49 × 1030
|
VantageInternational-Live 3
|5.10 × 10
|
YLDFX-Server 01
|7.61 × 197
|
ICMarketsSC-MT5-2
|9.16 × 175
|
Exness-MT5Real5
|9.37 × 19
|
Exness-MT5Real38
|10.30 × 33
|
RoboForex-Pro
|11.00 × 2
|
Bybit-Live
|23.00 × 1
FlowTrader – Multi-TF Consensus Bot (n8n + AI risk gate)
What it does
• Aggregates signals from 1m–1h timeframes and checks HTF majority (≥15m).
• Approves trades only when overall direction and ADX are plausible.
• AI gate adjusts risk and mode (strict/normal/aggressive) based on trend quality.
• Risk per trade is capped by configuration; SL/TP from ATR bands (default 1.7/3.0).
Risk management
• Typical risk per trade: 0.25–0.50 (config), raised only with strong HTF alignment.
• Minimum R:R filter at the MT5 side to avoid poor setups.
• No martingale, no grid.
Notes
• This signal does not guarantee profits. Past performance is not indicative of future results.
• Slippage, spreads and execution quality may affect results between accounts.
Requirements
• MT5, hedging enabled broker recommended.
• Allow WebRequest to the strategy endpoint (used for approvals).
• VPS strongly recommended.
Aucun avis