SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / FlowTrader
Mohamad Darwish

FlowTrader

Mohamad Darwish
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
10
Bénéfice trades:
3 (30.00%)
Perte trades:
7 (70.00%)
Meilleure transaction:
29.28 EUR
Pire transaction:
-36.71 EUR
Bénéfice brut:
81.02 EUR (312 183 pips)
Perte brute:
-129.59 EUR (339 847 pips)
Gains consécutifs maximales:
2 (51.74 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
51.74 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
-0.20
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
3.01%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.62
Longs trades:
2 (20.00%)
Courts trades:
8 (80.00%)
Facteur de profit:
0.63
Rendement attendu:
-4.86 EUR
Bénéfice moyen:
27.01 EUR
Perte moyenne:
-18.51 EUR
Pertes consécutives maximales:
4 (-57.67 EUR)
Perte consécutive maximale:
-71.92 EUR (3)
Croissance mensuelle:
-4.86%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
77.85 EUR
Maximal:
77.85 EUR (7.79%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 8
XAUUSD 1
CL-OIL 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -7
XAUUSD -42
CL-OIL -7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -26K
XAUUSD -1.4K
CL-OIL -227
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +29.28 EUR
Pire transaction: -37 EUR
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +51.74 EUR
Perte consécutive maximale: -57.67 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 4
0.80 × 10
JunoMarkets-Server
0.81 × 43
VantageInternational-Live 10
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
1.00 × 1
FusionMarkets-Live
2.00 × 1
VantageInternational-Live
3.49 × 1030
VantageInternational-Live 3
5.10 × 10
YLDFX-Server 01
7.61 × 197
ICMarketsSC-MT5-2
9.16 × 175
Exness-MT5Real5
9.37 × 19
Exness-MT5Real38
10.30 × 33
RoboForex-Pro
11.00 × 2
Bybit-Live
23.00 × 1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
FlowTrader – Multi-TF Consensus Bot (n8n + AI risk gate)

What it does
• Aggregates signals from 1m–1h timeframes and checks HTF majority (≥15m).
• Approves trades only when overall direction and ADX are plausible.
• AI gate adjusts risk and mode (strict/normal/aggressive) based on trend quality.
• Risk per trade is capped by configuration; SL/TP from ATR bands (default 1.7/3.0).

Risk management
• Typical risk per trade: 0.25–0.50 (config), raised only with strong HTF alignment.
• Minimum R:R filter at the MT5 side to avoid poor setups.
• No martingale, no grid.

Notes
• This signal does not guarantee profits. Past performance is not indicative of future results.
• Slippage, spreads and execution quality may affect results between accounts.

Requirements
• MT5, hedging enabled broker recommended.
• Allow WebRequest to the strategy endpoint (used for approvals).
• VPS strongly recommended.
Aucun avis
2025.11.07 23:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.07 23:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire