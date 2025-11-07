- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
3 (30.00%)
Loss Trade:
7 (70.00%)
Best Trade:
29.28 EUR
Worst Trade:
-36.71 EUR
Profitto lordo:
81.02 EUR (312 183 pips)
Perdita lorda:
-129.59 EUR (339 847 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (51.74 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
51.74 EUR (2)
Indice di Sharpe:
-0.20
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
3.01%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.62
Long Trade:
2 (20.00%)
Short Trade:
8 (80.00%)
Fattore di profitto:
0.63
Profitto previsto:
-4.86 EUR
Profitto medio:
27.01 EUR
Perdita media:
-18.51 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-57.67 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-71.92 EUR (3)
Crescita mensile:
-4.86%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
77.85 EUR
Massimale:
77.85 EUR (7.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|8
|XAUUSD
|1
|CL-OIL
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-7
|XAUUSD
|-42
|CL-OIL
|-7
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-26K
|XAUUSD
|-1.4K
|CL-OIL
|-227
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +29.28 EUR
Worst Trade: -37 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +51.74 EUR
Massima perdita consecutiva: -57.67 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
VantageInternational-Live 4
|0.80 × 10
JunoMarkets-Server
|0.81 × 43
VantageInternational-Live 10
|1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
|1.00 × 1
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
VantageInternational-Live
|3.49 × 1030
VantageInternational-Live 3
|5.10 × 10
YLDFX-Server 01
|7.61 × 197
ICMarketsSC-MT5-2
|9.16 × 175
Exness-MT5Real5
|9.37 × 19
Exness-MT5Real38
|10.30 × 33
RoboForex-Pro
|11.00 × 2
Bybit-Live
|23.00 × 1
FlowTrader – Multi-TF Consensus Bot (n8n + AI risk gate)
What it does
• Aggregates signals from 1m–1h timeframes and checks HTF majority (≥15m).
• Approves trades only when overall direction and ADX are plausible.
• AI gate adjusts risk and mode (strict/normal/aggressive) based on trend quality.
• Risk per trade is capped by configuration; SL/TP from ATR bands (default 1.7/3.0).
Risk management
• Typical risk per trade: 0.25–0.50 (config), raised only with strong HTF alignment.
• Minimum R:R filter at the MT5 side to avoid poor setups.
• No martingale, no grid.
Notes
• This signal does not guarantee profits. Past performance is not indicative of future results.
• Slippage, spreads and execution quality may affect results between accounts.
Requirements
• MT5, hedging enabled broker recommended.
• Allow WebRequest to the strategy endpoint (used for approvals).
• VPS strongly recommended.
Non ci sono recensioni