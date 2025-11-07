FlowTrader – Multi-TF Consensus Bot (n8n + AI risk gate)





What it does

• Aggregates signals from 1m–1h timeframes and checks HTF majority (≥15m).

• Approves trades only when overall direction and ADX are plausible.

• AI gate adjusts risk and mode (strict/normal/aggressive) based on trend quality.

• Risk per trade is capped by configuration; SL/TP from ATR bands (default 1.7/3.0).





Risk management

• Typical risk per trade: 0.25–0.50 (config), raised only with strong HTF alignment.

• Minimum R:R filter at the MT5 side to avoid poor setups.

• No martingale, no grid.





Notes

• This signal does not guarantee profits. Past performance is not indicative of future results.

• Slippage, spreads and execution quality may affect results between accounts.





Requirements

• MT5, hedging enabled broker recommended.

• Allow WebRequest to the strategy endpoint (used for approvals).

• VPS strongly recommended.