Mohamad Darwish

FlowTrader

Mohamad Darwish
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
3 (30.00%)
Loss Trade:
7 (70.00%)
Best Trade:
29.28 EUR
Worst Trade:
-36.71 EUR
Profitto lordo:
81.02 EUR (312 183 pips)
Perdita lorda:
-129.59 EUR (339 847 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (51.74 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
51.74 EUR (2)
Indice di Sharpe:
-0.20
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
3.01%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.62
Long Trade:
2 (20.00%)
Short Trade:
8 (80.00%)
Fattore di profitto:
0.63
Profitto previsto:
-4.86 EUR
Profitto medio:
27.01 EUR
Perdita media:
-18.51 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-57.67 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-71.92 EUR (3)
Crescita mensile:
-4.86%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
77.85 EUR
Massimale:
77.85 EUR (7.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 8
XAUUSD 1
CL-OIL 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -7
XAUUSD -42
CL-OIL -7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -26K
XAUUSD -1.4K
CL-OIL -227
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +29.28 EUR
Worst Trade: -37 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +51.74 EUR
Massima perdita consecutiva: -57.67 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 4
0.80 × 10
JunoMarkets-Server
0.81 × 43
VantageInternational-Live 10
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
1.00 × 1
FusionMarkets-Live
2.00 × 1
VantageInternational-Live
3.49 × 1030
VantageInternational-Live 3
5.10 × 10
YLDFX-Server 01
7.61 × 197
ICMarketsSC-MT5-2
9.16 × 175
Exness-MT5Real5
9.37 × 19
Exness-MT5Real38
10.30 × 33
RoboForex-Pro
11.00 × 2
Bybit-Live
23.00 × 1
FlowTrader – Multi-TF Consensus Bot (n8n + AI risk gate)

What it does
• Aggregates signals from 1m–1h timeframes and checks HTF majority (≥15m).
• Approves trades only when overall direction and ADX are plausible.
• AI gate adjusts risk and mode (strict/normal/aggressive) based on trend quality.
• Risk per trade is capped by configuration; SL/TP from ATR bands (default 1.7/3.0).

Risk management
• Typical risk per trade: 0.25–0.50 (config), raised only with strong HTF alignment.
• Minimum R:R filter at the MT5 side to avoid poor setups.
• No martingale, no grid.

Notes
• This signal does not guarantee profits. Past performance is not indicative of future results.
• Slippage, spreads and execution quality may affect results between accounts.

Requirements
• MT5, hedging enabled broker recommended.
• Allow WebRequest to the strategy endpoint (used for approvals).
• VPS strongly recommended.
2025.11.07 23:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.07 23:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
