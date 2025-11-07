- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
223
Kârla kapanan işlemler:
103 (46.18%)
Zararla kapanan işlemler:
120 (53.81%)
En iyi işlem:
36.51 USD
En kötü işlem:
-14.23 USD
Brüt kâr:
357.16 USD (36 885 pips)
Brüt zarar:
-314.46 USD (30 159 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (18.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
66.95 USD (2)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
89.49%
Maks. mevduat yükü:
5.32%
En son işlem:
37 dakika önce
Hafta başına işlemler:
87
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
0.78
Alış işlemleri:
108 (48.43%)
Satış işlemleri:
115 (51.57%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
0.19 USD
Ortalama kâr:
3.47 USD
Ortalama zarar:
-2.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-12.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-29.26 USD (7)
Aylık büyüme:
10.73%
Algo alım-satım:
33%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
33.50 USD
Maksimum:
54.61 USD (12.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.99% (54.73 USD)
Varlığa göre:
7.98% (29.32 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|GBPUSD
|24
|AUDCAD
|19
|EURNZD
|18
|AUDUSD
|18
|AUDCHF
|17
|EURAUD
|16
|EURUSD
|16
|AUDJPY
|14
|EURCHF
|14
|NZDUSD
|11
|EURGBP
|11
|EURCAD
|10
|US500
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|70
|GBPUSD
|4
|AUDCAD
|-1
|EURNZD
|-14
|AUDUSD
|-14
|AUDCHF
|16
|EURAUD
|13
|EURUSD
|7
|AUDJPY
|-5
|EURCHF
|-27
|NZDUSD
|0
|EURGBP
|-13
|EURCAD
|7
|US500
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|7.2K
|GBPUSD
|668
|AUDCAD
|501
|EURNZD
|-1.5K
|AUDUSD
|-1K
|AUDCHF
|1.1K
|EURAUD
|1.3K
|EURUSD
|662
|AUDJPY
|-622
|EURCHF
|-1.5K
|NZDUSD
|-52
|EURGBP
|-886
|EURCAD
|700
|US500
|139
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +36.51 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +18.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.08 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 6
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 36
|
TickmillEU-Live
|0.17 × 12
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.31 × 124
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.35 × 69
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
itexsys-Platform
|0.42 × 12
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Darwinex-Live
|0.57 × 267
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 566
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
ICMarkets-MT5
|0.88 × 8
|
DooTechnology-Live
|0.90 × 285
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|1.02 × 58
Our strategy operates across multiple markets, monitoring trends and real support and resistance zones.
Entries only occur when the price is at statistically strong points, which reduces random entries and increases the success rate.
It's a disciplined way to always be in the best movements of the day and avoid getting stuck in sideways trading.
The focus is on capturing short and consistent movements, with controlled risk and continuous growth of the trading account.
Minimum margin: 200 USD
İnceleme yok
