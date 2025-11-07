SinyallerBölümler
Forex Technical Strategy
Thiago Nascimento Tavares

Forex Technical Strategy

Thiago Nascimento Tavares
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD
büyüme başlangıcı: 2025 11%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
223
Kârla kapanan işlemler:
103 (46.18%)
Zararla kapanan işlemler:
120 (53.81%)
En iyi işlem:
36.51 USD
En kötü işlem:
-14.23 USD
Brüt kâr:
357.16 USD (36 885 pips)
Brüt zarar:
-314.46 USD (30 159 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (18.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
66.95 USD (2)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
89.49%
Maks. mevduat yükü:
5.32%
En son işlem:
37 dakika önce
Hafta başına işlemler:
87
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
0.78
Alış işlemleri:
108 (48.43%)
Satış işlemleri:
115 (51.57%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
0.19 USD
Ortalama kâr:
3.47 USD
Ortalama zarar:
-2.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-12.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-29.26 USD (7)
Aylık büyüme:
10.73%
Algo alım-satım:
33%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
33.50 USD
Maksimum:
54.61 USD (12.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.99% (54.73 USD)
Varlığa göre:
7.98% (29.32 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 34
GBPUSD 24
AUDCAD 19
EURNZD 18
AUDUSD 18
AUDCHF 17
EURAUD 16
EURUSD 16
AUDJPY 14
EURCHF 14
NZDUSD 11
EURGBP 11
EURCAD 10
US500 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 70
GBPUSD 4
AUDCAD -1
EURNZD -14
AUDUSD -14
AUDCHF 16
EURAUD 13
EURUSD 7
AUDJPY -5
EURCHF -27
NZDUSD 0
EURGBP -13
EURCAD 7
US500 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 7.2K
GBPUSD 668
AUDCAD 501
EURNZD -1.5K
AUDUSD -1K
AUDCHF 1.1K
EURAUD 1.3K
EURUSD 662
AUDJPY -622
EURCHF -1.5K
NZDUSD -52
EURGBP -886
EURCAD 700
US500 139
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +36.51 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +18.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.08 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTindex-MT5
0.00 × 4
RannForex-Server
0.00 × 4
VantageInternational-Live 5
0.00 × 6
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.06 × 36
TickmillEU-Live
0.17 × 12
Axiory-Live
0.30 × 33
VTMarkets-Live
0.31 × 124
CapitalPointTrading-MT5-4
0.35 × 69
GoMarkets-Live
0.36 × 14
itexsys-Platform
0.42 × 12
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
Darwinex-Live
0.57 × 267
Exness-MT5Real8
0.72 × 566
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
ICMarkets-MT5
0.88 × 8
DooTechnology-Live
0.90 × 285
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.02 × 58
Our strategy operates across multiple markets, monitoring trends and real support and resistance zones.

Entries only occur when the price is at statistically strong points, which reduces random entries and increases the success rate.

It's a disciplined way to always be in the best movements of the day and avoid getting stuck in sideways trading.

The focus is on capturing short and consistent movements, with controlled risk and continuous growth of the trading account.

Minimum margin: 200 USD
İnceleme yok
2025.11.19 19:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.18 08:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 14:09
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 08:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 07:36
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 12 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 15:21
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 10 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 22:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Forex Technical Strategy
Ayda 30 USD
11%
0
0
USD
443
USD
3
33%
223
46%
89%
1.13
0.19
USD
13%
1:500
