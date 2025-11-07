Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTindex-MT5 0.00 × 4 RannForex-Server 0.00 × 4 VantageInternational-Live 5 0.00 × 6 EvolveMarkets-MT5 Live Server 0.00 × 1 STARTRADERFinancial-Live 3 0.00 × 1 ValutradesSeychelles-Live 0.00 × 5 Exness-MT5Real7 0.06 × 36 TickmillEU-Live 0.17 × 12 Axiory-Live 0.30 × 33 VTMarkets-Live 0.31 × 124 CapitalPointTrading-MT5-4 0.35 × 69 GoMarkets-Live 0.36 × 14 itexsys-Platform 0.42 × 12 ForexTimeFXTM-Live01 0.44 × 62 Exness-MT5Real9 0.48 × 27 AlpariEvrasia-Real01 0.50 × 2 AronGroups-Server 0.57 × 7 Darwinex-Live 0.57 × 267 Exness-MT5Real8 0.72 × 566 FxPro-MT5 Live02 0.83 × 71 EquitiBrokerageSC-Live 0.87 × 103 ICMarkets-MT5 0.88 × 8 DooTechnology-Live 0.90 × 285 Markets.com-Live 1.00 × 1 Exness-MT5Real12 1.02 × 58 92 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya