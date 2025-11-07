- Büyüme
İşlemler:
19
Kârla kapanan işlemler:
8 (42.10%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (57.89%)
En iyi işlem:
196.47 EUR
En kötü işlem:
-114.53 EUR
Brüt kâr:
875.22 EUR (1 764 pips)
Brüt zarar:
-395.93 EUR (1 710 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (634.68 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
634.68 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
32.31%
Maks. mevduat yükü:
90.27%
En son işlem:
9 dakika önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.08
Alış işlemleri:
8 (42.11%)
Satış işlemleri:
11 (57.89%)
Kâr faktörü:
2.21
Beklenen getiri:
25.23 EUR
Ortalama kâr:
109.40 EUR
Ortalama zarar:
-35.99 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-171.37 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-171.37 EUR (4)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
230.42 EUR
Maksimum:
230.42 EUR (6.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.98% (230.42 EUR)
Varlığa göre:
1.69% (63.70 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|13
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|1
|USDJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPJPY
|520
|GBPUSD
|71
|EURUSD
|-44
|USDJPY
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPJPY
|627
|GBPUSD
|-391
|EURUSD
|-178
|USDJPY
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +196.47 EUR
En kötü işlem: -115 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +634.68 EUR
Maksimum ardışık zarar: -171.37 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Afterprime-Ltd" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
