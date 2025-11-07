SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Abracadabra
Robert Bernard Stuermer

Abracadabra

Robert Bernard Stuermer
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 15%
Afterprime-Ltd
1:33
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
19
Kârla kapanan işlemler:
8 (42.10%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (57.89%)
En iyi işlem:
196.47 EUR
En kötü işlem:
-114.53 EUR
Brüt kâr:
875.22 EUR (1 764 pips)
Brüt zarar:
-395.93 EUR (1 710 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (634.68 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
634.68 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
32.31%
Maks. mevduat yükü:
90.27%
En son işlem:
9 dakika önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.08
Alış işlemleri:
8 (42.11%)
Satış işlemleri:
11 (57.89%)
Kâr faktörü:
2.21
Beklenen getiri:
25.23 EUR
Ortalama kâr:
109.40 EUR
Ortalama zarar:
-35.99 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-171.37 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-171.37 EUR (4)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
230.42 EUR
Maksimum:
230.42 EUR (6.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.98% (230.42 EUR)
Varlığa göre:
1.69% (63.70 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 13
GBPUSD 4
EURUSD 1
USDJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY 520
GBPUSD 71
EURUSD -44
USDJPY 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY 627
GBPUSD -391
EURUSD -178
USDJPY -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +196.47 EUR
En kötü işlem: -115 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +634.68 EUR
Maksimum ardışık zarar: -171.37 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Afterprime-Ltd" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real28
4.00 × 1
İnceleme yok
2025.11.07 13:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.07 13:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Abracadabra
Ayda 30 USD
15%
0
0
USD
3.6K
EUR
1
0%
19
42%
32%
2.21
25.23
EUR
7%
1:33
Kopyala

