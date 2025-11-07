- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
8 (38.09%)
Loss Trade:
13 (61.90%)
Best Trade:
196.47 EUR
Worst Trade:
-114.53 EUR
Profitto lordo:
875.22 EUR (1 764 pips)
Perdita lorda:
-534.99 EUR (1 875 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (634.68 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
634.68 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
46.93%
Massimo carico di deposito:
90.27%
Ultimo trade:
15 minuti fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.48
Long Trade:
9 (42.86%)
Short Trade:
12 (57.14%)
Fattore di profitto:
1.64
Profitto previsto:
16.20 EUR
Profitto medio:
109.40 EUR
Perdita media:
-41.15 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-171.37 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-171.37 EUR (4)
Crescita mensile:
10.31%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
230.42 EUR
Massimale:
230.42 EUR (6.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.98% (230.42 EUR)
Per equità:
1.69% (63.70 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|13
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|1
|USDJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|520
|GBPUSD
|-87
|EURUSD
|-44
|USDJPY
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|627
|GBPUSD
|-556
|EURUSD
|-178
|USDJPY
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +196.47 EUR
Worst Trade: -115 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +634.68 EUR
Massima perdita consecutiva: -171.37 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Afterprime-Ltd" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real28
|4.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
10%
0
0
USD
USD
3.6K
EUR
EUR
1
0%
21
38%
47%
1.63
16.20
EUR
EUR
7%
1:33