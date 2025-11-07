SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Abracadabra
Robert Bernard Stuermer

Abracadabra

Robert Bernard Stuermer
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 10%
Afterprime-Ltd
1:33
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
8 (38.09%)
Loss Trade:
13 (61.90%)
Best Trade:
196.47 EUR
Worst Trade:
-114.53 EUR
Profitto lordo:
875.22 EUR (1 764 pips)
Perdita lorda:
-534.99 EUR (1 875 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (634.68 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
634.68 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
46.93%
Massimo carico di deposito:
90.27%
Ultimo trade:
15 minuti fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.48
Long Trade:
9 (42.86%)
Short Trade:
12 (57.14%)
Fattore di profitto:
1.64
Profitto previsto:
16.20 EUR
Profitto medio:
109.40 EUR
Perdita media:
-41.15 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-171.37 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-171.37 EUR (4)
Crescita mensile:
10.31%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
230.42 EUR
Massimale:
230.42 EUR (6.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.98% (230.42 EUR)
Per equità:
1.69% (63.70 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 13
GBPUSD 6
EURUSD 1
USDJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY 520
GBPUSD -87
EURUSD -44
USDJPY 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY 627
GBPUSD -556
EURUSD -178
USDJPY -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +196.47 EUR
Worst Trade: -115 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +634.68 EUR
Massima perdita consecutiva: -171.37 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Afterprime-Ltd" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real28
4.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.11.07 13:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.07 13:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Abracadabra
30USD al mese
10%
0
0
USD
3.6K
EUR
1
0%
21
38%
47%
1.63
16.20
EUR
7%
1:33
