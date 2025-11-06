SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Personal Strategy
Stefano Cocconi

Personal Strategy

Stefano Cocconi
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 104%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
50
Kârla kapanan işlemler:
33 (66.00%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (34.00%)
En iyi işlem:
179.93 EUR
En kötü işlem:
-394.38 EUR
Brüt kâr:
2 230.62 EUR (95 073 pips)
Brüt zarar:
-1 584.15 EUR (121 672 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (315.17 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
395.14 EUR (4)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
79.64%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.93
Alış işlemleri:
23 (46.00%)
Satış işlemleri:
27 (54.00%)
Kâr faktörü:
1.41
Beklenen getiri:
12.93 EUR
Ortalama kâr:
67.59 EUR
Ortalama zarar:
-93.19 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-151.59 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-577.27 EUR (2)
Aylık büyüme:
103.66%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
470.55 EUR
Maksimum:
695.81 EUR (81.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
81.60% (703.78 EUR)
Varlığa göre:
61.69% (786.85 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.r 7
US30 5
EURCAD.r 4
AUDJPY.r 4
CADCHF.r 3
CHFJPY.r 3
NZDJPY.r 3
GBPJPY.r 3
GBPAUD.r 3
EURJPY.r 2
GER40 2
CADJPY.r 2
JP225 2
AUDCHF.r 2
GBPNZD.r 2
AUDCAD.r 1
US100 1
USDJPY.r 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.r -72
US30 -218
EURCAD.r -111
AUDJPY.r 89
CADCHF.r 138
CHFJPY.r 233
NZDJPY.r -118
GBPJPY.r -368
GBPAUD.r 217
EURJPY.r 89
GER40 221
CADJPY.r 178
JP225 55
AUDCHF.r 151
GBPNZD.r 169
AUDCAD.r 129
US100 -54
USDJPY.r 16
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.r 240
US30 -79K
EURCAD.r -46
AUDJPY.r 792
CADCHF.r 125
CHFJPY.r 693
NZDJPY.r -247
GBPJPY.r -427
GBPAUD.r 651
EURJPY.r 299
GER40 19K
CADJPY.r 294
JP225 34K
AUDCHF.r 172
GBPNZD.r 496
AUDCAD.r 192
US100 -4.6K
USDJPY.r 43
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +179.93 EUR
En kötü işlem: -394 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +315.17 EUR
Maksimum ardışık zarar: -151.59 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 8
It's my personal manual strategy
İnceleme yok
2025.11.06 15:37
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 15:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.06 15:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 15:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.06 14:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
