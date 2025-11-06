- Crescita
Trade:
50
Profit Trade:
33 (66.00%)
Loss Trade:
17 (34.00%)
Best Trade:
179.93 EUR
Worst Trade:
-394.38 EUR
Profitto lordo:
2 230.62 EUR (95 073 pips)
Perdita lorda:
-1 584.15 EUR (121 672 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (315.17 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
395.14 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
78.20%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.93
Long Trade:
23 (46.00%)
Short Trade:
27 (54.00%)
Fattore di profitto:
1.41
Profitto previsto:
12.93 EUR
Profitto medio:
67.59 EUR
Perdita media:
-93.19 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-151.59 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-577.27 EUR (2)
Crescita mensile:
103.66%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
470.55 EUR
Massimale:
695.81 EUR (81.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
81.60% (703.78 EUR)
Per equità:
60.99% (777.86 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|7
|US30
|5
|EURCAD.r
|4
|AUDJPY.r
|4
|CADCHF.r
|3
|CHFJPY.r
|3
|NZDJPY.r
|3
|GBPJPY.r
|3
|GBPAUD.r
|3
|EURJPY.r
|2
|GER40
|2
|CADJPY.r
|2
|JP225
|2
|AUDCHF.r
|2
|GBPNZD.r
|2
|AUDCAD.r
|1
|US100
|1
|USDJPY.r
|1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.r
|-72
|US30
|-218
|EURCAD.r
|-111
|AUDJPY.r
|89
|CADCHF.r
|138
|CHFJPY.r
|233
|NZDJPY.r
|-118
|GBPJPY.r
|-368
|GBPAUD.r
|217
|EURJPY.r
|89
|GER40
|221
|CADJPY.r
|178
|JP225
|55
|AUDCHF.r
|151
|GBPNZD.r
|169
|AUDCAD.r
|129
|US100
|-54
|USDJPY.r
|16
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.r
|240
|US30
|-79K
|EURCAD.r
|-46
|AUDJPY.r
|792
|CADCHF.r
|125
|CHFJPY.r
|693
|NZDJPY.r
|-247
|GBPJPY.r
|-427
|GBPAUD.r
|651
|EURJPY.r
|299
|GER40
|19K
|CADJPY.r
|294
|JP225
|34K
|AUDCHF.r
|172
|GBPNZD.r
|496
|AUDCAD.r
|192
|US100
|-4.6K
|USDJPY.r
|43
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +179.93 EUR
Worst Trade: -394 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +315.17 EUR
Massima perdita consecutiva: -151.59 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 8
It's my personal manual strategy
Non ci sono recensioni