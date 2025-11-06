SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Personal Strategy
Stefano Cocconi

Personal Strategy

Personal Strategy
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 104%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
50
Profit Trade:
33 (66.00%)
Loss Trade:
17 (34.00%)
Best Trade:
179.93 EUR
Worst Trade:
-394.38 EUR
Profitto lordo:
2 230.62 EUR (95 073 pips)
Perdita lorda:
-1 584.15 EUR (121 672 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (315.17 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
395.14 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
78.20%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.93
Long Trade:
23 (46.00%)
Short Trade:
27 (54.00%)
Fattore di profitto:
1.41
Profitto previsto:
12.93 EUR
Profitto medio:
67.59 EUR
Perdita media:
-93.19 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-151.59 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-577.27 EUR (2)
Crescita mensile:
103.66%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
470.55 EUR
Massimale:
695.81 EUR (81.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
81.60% (703.78 EUR)
Per equità:
60.99% (777.86 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.r 7
US30 5
EURCAD.r 4
AUDJPY.r 4
CADCHF.r 3
CHFJPY.r 3
NZDJPY.r 3
GBPJPY.r 3
GBPAUD.r 3
EURJPY.r 2
GER40 2
CADJPY.r 2
JP225 2
AUDCHF.r 2
GBPNZD.r 2
AUDCAD.r 1
US100 1
USDJPY.r 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.r -72
US30 -218
EURCAD.r -111
AUDJPY.r 89
CADCHF.r 138
CHFJPY.r 233
NZDJPY.r -118
GBPJPY.r -368
GBPAUD.r 217
EURJPY.r 89
GER40 221
CADJPY.r 178
JP225 55
AUDCHF.r 151
GBPNZD.r 169
AUDCAD.r 129
US100 -54
USDJPY.r 16
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.r 240
US30 -79K
EURCAD.r -46
AUDJPY.r 792
CADCHF.r 125
CHFJPY.r 693
NZDJPY.r -247
GBPJPY.r -427
GBPAUD.r 651
EURJPY.r 299
GER40 19K
CADJPY.r 294
JP225 34K
AUDCHF.r 172
GBPNZD.r 496
AUDCAD.r 192
US100 -4.6K
USDJPY.r 43
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +179.93 EUR
Worst Trade: -394 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +315.17 EUR
Massima perdita consecutiva: -151.59 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 8
It's my personal manual strategy
Non ci sono recensioni
2025.11.06 15:37
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 15:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.06 15:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 15:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.06 14:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
