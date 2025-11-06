SignauxSections
Stefano Cocconi

Personal Strategy

Stefano Cocconi
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 104%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
50
Bénéfice trades:
33 (66.00%)
Perte trades:
17 (34.00%)
Meilleure transaction:
179.93 EUR
Pire transaction:
-394.38 EUR
Bénéfice brut:
2 230.62 EUR (95 073 pips)
Perte brute:
-1 584.15 EUR (121 672 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (315.17 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
395.14 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
79.64%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
0.93
Longs trades:
23 (46.00%)
Courts trades:
27 (54.00%)
Facteur de profit:
1.41
Rendement attendu:
12.93 EUR
Bénéfice moyen:
67.59 EUR
Perte moyenne:
-93.19 EUR
Pertes consécutives maximales:
3 (-151.59 EUR)
Perte consécutive maximale:
-577.27 EUR (2)
Croissance mensuelle:
103.66%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
470.55 EUR
Maximal:
695.81 EUR (81.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
81.60% (703.78 EUR)
Par fonds propres:
61.69% (786.85 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.r 7
US30 5
EURCAD.r 4
AUDJPY.r 4
CADCHF.r 3
CHFJPY.r 3
NZDJPY.r 3
GBPJPY.r 3
GBPAUD.r 3
EURJPY.r 2
GER40 2
CADJPY.r 2
JP225 2
AUDCHF.r 2
GBPNZD.r 2
AUDCAD.r 1
US100 1
USDJPY.r 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.r -72
US30 -218
EURCAD.r -111
AUDJPY.r 89
CADCHF.r 138
CHFJPY.r 233
NZDJPY.r -118
GBPJPY.r -368
GBPAUD.r 217
EURJPY.r 89
GER40 221
CADJPY.r 178
JP225 55
AUDCHF.r 151
GBPNZD.r 169
AUDCAD.r 129
US100 -54
USDJPY.r 16
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.r 240
US30 -79K
EURCAD.r -46
AUDJPY.r 792
CADCHF.r 125
CHFJPY.r 693
NZDJPY.r -247
GBPJPY.r -427
GBPAUD.r 651
EURJPY.r 299
GER40 19K
CADJPY.r 294
JP225 34K
AUDCHF.r 172
GBPNZD.r 496
AUDCAD.r 192
US100 -4.6K
USDJPY.r 43
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 8
It's my personal manual strategy
Aucun avis
2025.11.06 15:37
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 15:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.06 15:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 15:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.06 14:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
