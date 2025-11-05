SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Unbeatable
Boyella Mahendra

Unbeatable

Boyella Mahendra
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
41
Kârla kapanan işlemler:
23 (56.09%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (43.90%)
En iyi işlem:
473.40 USD
En kötü işlem:
-154.00 USD
Brüt kâr:
3 060.21 USD (58 900 pips)
Brüt zarar:
-807.91 USD (30 932 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (1 387.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 387.94 USD (8)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
23 dakika
Düzelme faktörü:
6.81
Alış işlemleri:
13 (31.71%)
Satış işlemleri:
28 (68.29%)
Kâr faktörü:
3.79
Beklenen getiri:
54.93 USD
Ortalama kâr:
133.05 USD
Ortalama zarar:
-44.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-272.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-272.53 USD (5)
Aylık büyüme:
227.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
112.68 USD
Maksimum:
330.95 USD (20.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USTEC 34
XAUUSD 5
US500 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USTEC 968
XAUUSD 1.3K
US500 -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USTEC 23K
XAUUSD 5.5K
US500 -519
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +473.40 USD
En kötü işlem: -154 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +1 387.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -272.53 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-5
0.49 × 37
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
ICMarketsSC-MT5-2
2.93 × 6428
FusionMarkets-Live
2.93 × 351
ICMarketsSC-MT5
3.03 × 157
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
Pepperstone-MT5-Live01
3.71 × 765
59 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Complete Manual Trading with SL and TP. Strategy is Confidential. You can text me on my telegram for more details. My I'd: @Bb143143
İnceleme yok
2025.11.05 14:17
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.05 14:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol