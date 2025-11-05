- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
41
Kârla kapanan işlemler:
23 (56.09%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (43.90%)
En iyi işlem:
473.40 USD
En kötü işlem:
-154.00 USD
Brüt kâr:
3 060.21 USD (58 900 pips)
Brüt zarar:
-807.91 USD (30 932 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (1 387.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 387.94 USD (8)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
23 dakika
Düzelme faktörü:
6.81
Alış işlemleri:
13 (31.71%)
Satış işlemleri:
28 (68.29%)
Kâr faktörü:
3.79
Beklenen getiri:
54.93 USD
Ortalama kâr:
133.05 USD
Ortalama zarar:
-44.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-272.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-272.53 USD (5)
Aylık büyüme:
227.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
112.68 USD
Maksimum:
330.95 USD (20.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USTEC
|34
|XAUUSD
|5
|US500
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USTEC
|968
|XAUUSD
|1.3K
|US500
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USTEC
|23K
|XAUUSD
|5.5K
|US500
|-519
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +473.40 USD
En kötü işlem: -154 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +1 387.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -272.53 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.49 × 37
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.93 × 6428
|
FusionMarkets-Live
|2.93 × 351
|
ICMarketsSC-MT5
|3.03 × 157
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.71 × 765
Complete Manual Trading with SL and TP. Strategy is Confidential. You can text me on my telegram for more details. My I'd: @Bb143143
