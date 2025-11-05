SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Unbeatable
Boyella Mahendra

Unbeatable

Boyella Mahendra
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
41
Bénéfice trades:
23 (56.09%)
Perte trades:
18 (43.90%)
Meilleure transaction:
473.40 USD
Pire transaction:
-154.00 USD
Bénéfice brut:
3 060.21 USD (58 900 pips)
Perte brute:
-807.91 USD (30 932 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (1 387.94 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 387.94 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.38
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
41
Temps de détention moyen:
23 minutes
Facteur de récupération:
6.81
Longs trades:
13 (31.71%)
Courts trades:
28 (68.29%)
Facteur de profit:
3.79
Rendement attendu:
54.93 USD
Bénéfice moyen:
133.05 USD
Perte moyenne:
-44.88 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-272.53 USD)
Perte consécutive maximale:
-272.53 USD (5)
Croissance mensuelle:
227.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
112.68 USD
Maximal:
330.95 USD (20.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USTEC 34
XAUUSD 5
US500 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USTEC 968
XAUUSD 1.3K
US500 -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USTEC 23K
XAUUSD 5.5K
US500 -519
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +473.40 USD
Pire transaction: -154 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +1 387.94 USD
Perte consécutive maximale: -272.53 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-5
0.49 × 37
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
ICMarketsSC-MT5-2
2.93 × 6428
FusionMarkets-Live
2.93 × 351
ICMarketsSC-MT5
3.03 × 157
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
Pepperstone-MT5-Live01
3.71 × 765
Complete Manual Trading with SL and TP. Strategy is Confidential. You can text me on my telegram for more details. My I'd: @Bb143143
Aucun avis
2025.11.05 14:17
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.05 14:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
