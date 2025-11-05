- Büyüme
İşlemler:
237
Kârla kapanan işlemler:
161 (67.93%)
Zararla kapanan işlemler:
76 (32.07%)
En iyi işlem:
85.39 USD
En kötü işlem:
-460.86 USD
Brüt kâr:
1 676.02 USD (71 936 pips)
Brüt zarar:
-2 259.08 USD (76 907 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (11.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
266.71 USD (8)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.31%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.53
Alış işlemleri:
143 (60.34%)
Satış işlemleri:
94 (39.66%)
Kâr faktörü:
0.74
Beklenen getiri:
-2.46 USD
Ortalama kâr:
10.41 USD
Ortalama zarar:
-29.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-945.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-945.29 USD (5)
Aylık büyüme:
4.97%
Yıllık tahmin:
60.31%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
647.00 USD
Maksimum:
1 098.34 USD (115.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
91.42% (1 098.28 USD)
Varlığa göre:
1.09% (11.66 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|111
|EURUSD
|36
|GBPUSD
|27
|USDCHF
|13
|AUDUSD
|11
|USDJPY
|11
|XAGUSD
|8
|NZDUSD
|8
|AUDCHF
|6
|USDCAD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-639
|EURUSD
|21
|GBPUSD
|-5
|USDCHF
|7
|AUDUSD
|15
|USDJPY
|-5
|XAGUSD
|13
|NZDUSD
|16
|AUDCHF
|-5
|USDCAD
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-8.9K
|EURUSD
|2.3K
|GBPUSD
|-372
|USDCHF
|479
|AUDUSD
|1.5K
|USDJPY
|-780
|XAGUSD
|274
|NZDUSD
|837
|AUDCHF
|-348
|USDCAD
|19
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
En iyi işlem: +85.39 USD
En kötü işlem: -461 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +11.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -945.29 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 2
|
RannForex-Server
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real2
|0.05 × 55
|
Exness-MT5Real7
|0.09 × 146
|
Coinexx-Live
|0.09 × 11
|
ICMarketsEU-MT5
|0.11 × 70
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.17 × 283
|
Tickmill-Live
|0.20 × 5
|
Exness-MT5Real5
|0.22 × 207
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.28 × 46
|
QTrade-Server
|0.33 × 3
|
OctaFX-Real2
|0.37 × 19
|
RoboForex-ECN
|0.38 × 178
|
GoMarkets-Live
|0.42 × 19
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.47 × 43
|
Exness-MT5Real15
|0.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|0.54 × 809
|
HTOTAL.RU-MT5
|0.62 × 68
|
FusionMarkets-Live
|0.63 × 63
|
ActivTrades-Server
|0.67 × 382
|
ICMarkets-MT5
|0.76 × 911
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.77 × 44
