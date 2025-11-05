SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Martin Alpari
Igor Holko

Martin Alpari

Igor Holko
0 inceleme
Güvenilirlik
48 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -83%
Alpari-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
237
Kârla kapanan işlemler:
161 (67.93%)
Zararla kapanan işlemler:
76 (32.07%)
En iyi işlem:
85.39 USD
En kötü işlem:
-460.86 USD
Brüt kâr:
1 676.02 USD (71 936 pips)
Brüt zarar:
-2 259.08 USD (76 907 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (11.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
266.71 USD (8)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.31%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.53
Alış işlemleri:
143 (60.34%)
Satış işlemleri:
94 (39.66%)
Kâr faktörü:
0.74
Beklenen getiri:
-2.46 USD
Ortalama kâr:
10.41 USD
Ortalama zarar:
-29.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-945.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-945.29 USD (5)
Aylık büyüme:
4.97%
Yıllık tahmin:
60.31%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
647.00 USD
Maksimum:
1 098.34 USD (115.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
91.42% (1 098.28 USD)
Varlığa göre:
1.09% (11.66 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 111
EURUSD 36
GBPUSD 27
USDCHF 13
AUDUSD 11
USDJPY 11
XAGUSD 8
NZDUSD 8
AUDCHF 6
USDCAD 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -639
EURUSD 21
GBPUSD -5
USDCHF 7
AUDUSD 15
USDJPY -5
XAGUSD 13
NZDUSD 16
AUDCHF -5
USDCAD 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -8.9K
EURUSD 2.3K
GBPUSD -372
USDCHF 479
AUDUSD 1.5K
USDJPY -780
XAGUSD 274
NZDUSD 837
AUDCHF -348
USDCAD 19
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +85.39 USD
En kötü işlem: -461 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +11.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -945.29 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Just2Trade-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 2
RannForex-Server
0.00 × 3
Exness-MT5Real2
0.05 × 55
Exness-MT5Real7
0.09 × 146
Coinexx-Live
0.09 × 11
ICMarketsEU-MT5
0.11 × 70
AlpariEvrasia-MT5
0.17 × 283
Tickmill-Live
0.20 × 5
Exness-MT5Real5
0.22 × 207
AdmiralMarkets-MT5
0.28 × 46
QTrade-Server
0.33 × 3
OctaFX-Real2
0.37 × 19
RoboForex-ECN
0.38 × 178
GoMarkets-Live
0.42 × 19
AlpariEvrasia-Real01
0.47 × 43
Exness-MT5Real15
0.50 × 2
TitanFX-MT5-01
0.54 × 809
HTOTAL.RU-MT5
0.62 × 68
FusionMarkets-Live
0.63 × 63
ActivTrades-Server
0.67 × 382
ICMarkets-MT5
0.76 × 911
FIBOGroup-MT5 Server
0.77 × 44
55 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.05 10:07
A large drawdown may occur on the account again
