Igor Holko

Martin Alpari

Igor Holko
0 avis
Fiabilité
48 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2024 -83%
Alpari-MT5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
237
Bénéfice trades:
161 (67.93%)
Perte trades:
76 (32.07%)
Meilleure transaction:
85.39 USD
Pire transaction:
-460.86 USD
Bénéfice brut:
1 676.02 USD (71 936 pips)
Perte brute:
-2 259.08 USD (76 907 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (11.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
266.71 USD (8)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.31%
Dernier trade:
54 il y a des minutes
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.53
Longs trades:
143 (60.34%)
Courts trades:
94 (39.66%)
Facteur de profit:
0.74
Rendement attendu:
-2.46 USD
Bénéfice moyen:
10.41 USD
Perte moyenne:
-29.72 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-945.29 USD)
Perte consécutive maximale:
-945.29 USD (5)
Croissance mensuelle:
4.97%
Prévision annuelle:
60.31%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
647.00 USD
Maximal:
1 098.34 USD (115.45%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
91.42% (1 098.28 USD)
Par fonds propres:
1.09% (11.66 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 111
EURUSD 36
GBPUSD 27
USDCHF 13
AUDUSD 11
USDJPY 11
XAGUSD 8
NZDUSD 8
AUDCHF 6
USDCAD 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -639
EURUSD 21
GBPUSD -5
USDCHF 7
AUDUSD 15
USDJPY -5
XAGUSD 13
NZDUSD 16
AUDCHF -5
USDCAD 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -8.9K
EURUSD 2.3K
GBPUSD -372
USDCHF 479
AUDUSD 1.5K
USDJPY -780
XAGUSD 274
NZDUSD 837
AUDCHF -348
USDCAD 19
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +85.39 USD
Pire transaction: -461 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +11.27 USD
Perte consécutive maximale: -945.29 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Alpari-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Just2Trade-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 2
RannForex-Server
0.00 × 3
Exness-MT5Real2
0.05 × 55
Exness-MT5Real7
0.09 × 146
Coinexx-Live
0.09 × 11
ICMarketsEU-MT5
0.11 × 70
AlpariEvrasia-MT5
0.17 × 283
Tickmill-Live
0.20 × 5
Exness-MT5Real5
0.22 × 207
AdmiralMarkets-MT5
0.28 × 46
QTrade-Server
0.33 × 3
OctaFX-Real2
0.37 × 19
RoboForex-ECN
0.38 × 178
GoMarkets-Live
0.42 × 19
AlpariEvrasia-Real01
0.47 × 43
Exness-MT5Real15
0.50 × 2
TitanFX-MT5-01
0.54 × 809
HTOTAL.RU-MT5
0.62 × 68
FusionMarkets-Live
0.63 × 63
ActivTrades-Server
0.67 × 382
ICMarkets-MT5
0.76 × 911
FIBOGroup-MT5 Server
0.77 × 44
55 plus...
Aucun avis
2025.11.05 10:07
A large drawdown may occur on the account again
