Thanh Huong Phan

LeopardSmartEAMT5

Thanh Huong Phan
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
PUPrime-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
191
Kârla kapanan işlemler:
151 (79.05%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (20.94%)
En iyi işlem:
134.02 USD
En kötü işlem:
-65.19 USD
Brüt kâr:
821.85 USD (17 913 pips)
Brüt zarar:
-524.46 USD (14 980 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (34.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
204.25 USD (2)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.57%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.41
Alış işlemleri:
101 (52.88%)
Satış işlemleri:
90 (47.12%)
Kâr faktörü:
1.57
Beklenen getiri:
1.56 USD
Ortalama kâr:
5.44 USD
Ortalama zarar:
-13.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-161.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-161.29 USD (4)
Aylık büyüme:
4.61%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
90.28 USD
Maksimum:
211.17 USD (18.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
8.13% (103.85 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.s 66
EURGBP.s 55
GBPUSD.s 37
AUDUSD.s 33
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.s 103
EURGBP.s 32
GBPUSD.s 95
AUDUSD.s 68
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.s 3K
EURGBP.s -461
GBPUSD.s -2.3K
AUDUSD.s 2.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +134.02 USD
En kötü işlem: -65 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +34.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -161.29 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PUPrime-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

LeopardSmartEAMT5 uses multi-indicator confirmation (RSI + candle filters) and intelligent risk control to generate consistent and precise trades on MT5 — balancing profit and safety automatically.


İnceleme yok
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.