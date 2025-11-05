- Büyüme
İşlemler:
191
Kârla kapanan işlemler:
151 (79.05%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (20.94%)
En iyi işlem:
134.02 USD
En kötü işlem:
-65.19 USD
Brüt kâr:
821.85 USD (17 913 pips)
Brüt zarar:
-524.46 USD (14 980 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (34.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
204.25 USD (2)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.57%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.41
Alış işlemleri:
101 (52.88%)
Satış işlemleri:
90 (47.12%)
Kâr faktörü:
1.57
Beklenen getiri:
1.56 USD
Ortalama kâr:
5.44 USD
Ortalama zarar:
-13.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-161.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-161.29 USD (4)
Aylık büyüme:
4.61%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
90.28 USD
Maksimum:
211.17 USD (18.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
8.13% (103.85 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD.s
|66
|EURGBP.s
|55
|GBPUSD.s
|37
|AUDUSD.s
|33
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD.s
|103
|EURGBP.s
|32
|GBPUSD.s
|95
|AUDUSD.s
|68
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD.s
|3K
|EURGBP.s
|-461
|GBPUSD.s
|-2.3K
|AUDUSD.s
|2.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
En iyi işlem: +134.02 USD
En kötü işlem: -65 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +34.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -161.29 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PUPrime-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
LeopardSmartEAMT5 uses multi-indicator confirmation (RSI + candle filters) and intelligent risk control to generate consistent and precise trades on MT5 — balancing profit and safety automatically.
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
24
95%
191
79%
100%
1.56
1.56
USD
USD
8%
1:500