Thanh Huong Phan

LeopardSmartEAMT5

Thanh Huong Phan
0 avis
Fiabilité
24 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
PUPrime-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
191
Bénéfice trades:
151 (79.05%)
Perte trades:
40 (20.94%)
Meilleure transaction:
134.02 USD
Pire transaction:
-65.19 USD
Bénéfice brut:
821.85 USD (17 913 pips)
Perte brute:
-524.46 USD (14 980 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (34.14 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
204.25 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.57%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.41
Longs trades:
101 (52.88%)
Courts trades:
90 (47.12%)
Facteur de profit:
1.57
Rendement attendu:
1.56 USD
Bénéfice moyen:
5.44 USD
Perte moyenne:
-13.11 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-161.29 USD)
Perte consécutive maximale:
-161.29 USD (4)
Croissance mensuelle:
4.61%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
90.28 USD
Maximal:
211.17 USD (18.84%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
8.13% (103.85 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD.s 66
EURGBP.s 55
GBPUSD.s 37
AUDUSD.s 33
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD.s 103
EURGBP.s 32
GBPUSD.s 95
AUDUSD.s 68
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD.s 3K
EURGBP.s -461
GBPUSD.s -2.3K
AUDUSD.s 2.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +134.02 USD
Pire transaction: -65 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +34.14 USD
Perte consécutive maximale: -161.29 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PUPrime-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

LeopardSmartEAMT5 uses multi-indicator confirmation (RSI + candle filters) and intelligent risk control to generate consistent and precise trades on MT5 — balancing profit and safety automatically.


Aucun avis
